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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

نمايش فيلم هاي كلاسيك سينما در حوزه هنري كرج

دفتر هنرهاي تصويري حوزه هنري كرج، دور جديد جلسات پخش، نقد و بررسي فيلم هاي تاريخي و كلاسيك سينما را برگزار مي كند.

مدير اطلاع رساني حوزه هنري شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در كرج  گفت: درنخستين دوره اين جلسات فيلم «چه كسي ليبرتي والاس را كشت» به كارگرداني «جان فورد» در نيمه ارديبهشت  به نمايش در مي آيد.

سيد عبدالرضا ناظري اضافه كرد: همچنين فيلم «طناب» ساخته «آلفرد هيچكاك» در تاريخ 20 ارديبهشت به نمايش در خواهد آمد.

وي افزود: اين سلسله برنامه هر هفته روزهاي سه شنبه از ساعت 16 در محل حوزه هنري كرج به اجرا در مي آيد و پس از نمايش، فيلم توسط كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

ناظري تصريح كرد: علاقمندان جهت حضور در اين برنامه كه به صورت رايگان برگزار مي شود، مي توانند به حوزه هنري كرج مراجعه كنند.

کد مطلب 179204

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