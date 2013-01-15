رونمایی سایت مجمع مشورتی جوانان لرستان/زمینه ارتباط با جوانان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی عصر سه شنبه با حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی امام جمعه خرم آباد سایت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان رونمایی شد.

حجت الاسلام میرعمادی در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: خوشخبتانه با پیگیری صورت گرفته توسط مجمع مشورتی جوانان لرستان سایت این مجمع برای ارتباط گیری با جوانان لرستانی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه این سایت ضمن اطلاع رسانی از فعالیت های مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان زمینه ای برای ارتباط با جوانان لرستانی است ابراز امیدواری کرد که این سایت میدانی برای حضور نسل جوان در فضای مجازی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: امید می رود جوانان لرستانی با استفاده از فضای به وجود آمده در راستای تبیین ارزشهای نظام و منویات مقام معظم رهبری گام بردارند.

حجت الاسلام میرعمادی خواستار ارائه اظهارنظرها و پیشنهادات جوانان لرستانی از طریق این سایت به مجمع مشورتی شد و بیان داشت: مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان تاکنون فعالیت های متعددی را در حوزه جوانان انجام داده که اطلاعات این برنامه ها بر روی سایت مجمع موجود است.

وی همچنین با دعوت از جوانان لرستانی برای مشارکت فعال در برنامه های آینده مجمع مشورتی یادآور شد: این مجمع به زودی گردهمایی فعالان عرصه فضای مجازی را برگزار خواهد کرد.

بنابر این گزارش مجمع مشورتی جوانان لرستان که به اهتمام نماینده ولی فقیه در لرستان تشکیل شده دارای ثمرات و برکات فراوانی در حوزه جذب جوانان به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بوده است که این امر می تواند زمینه ساز تکثیر این مدل در دیگر استانها باشد.

در این راستا مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان در طول سه سال گذشته سه برنامه و همایش بزرگ را برگزار کرده است. در نخستین حرکت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزاری همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت" را در دستور کار خود قرار داد.

روز 25 اردیبهشت ماه سال 89 نخستین همایش مجمع مشورتی جوانان لرستان به بار نشست تا همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت" با حضور آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری در خرم آباد برگزار شود.

مجمع مشورتی جوانان لرستان در ادامه فعالیتها با توجه به خلا موجود در زمینه نبود یک بانک اطلاعاتی از جوانان موفق لرستان دست به کار شد تا در قالب برگزاری همایشی بزرگ ضمن شناسایی جوانان نمونه لرستان در راستای رسالت خود به معرفی این جوانان اقدام کند.

در این راستا دومین برنامه مجمع مشورتی شکل گرفت تا "جشنواره تجلیل از 313 جوان برتر و برگزیده لرستان" زمینه برگزاری پیدا کند. در این همایش که مقارن با یکم خردادماه سال 90 با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم برگزار شد 313 جوان برتر لرستانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

بعد از برگزاری موفق "جشنواره تجلیل از 313 جوان برتر و برگزیده لرستان" اعضای مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان به فکر برگزاری یک برنامه بزرگ و در سطح بین المللی افتاد تا کلید نخستین همایش "الگوی اسلامی جوان ایرانی" زده شود.

در نهایت با تصمیم اعضای مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در لرستان همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" همزمان با 12 تیرماه سالجاری با حضور وزیر ورزش و جوانان به منظور تبیین منویات رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر معرفی "جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی به جهانیان" برگزار شد.

علاوه بر فعالیتهای یاد شده که به همت مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار شده فعالیتهای دیگری اعم از برگزاری نمایشگاههای عکس، انتشار نشریات مرتبط با نماز جمعه، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ... از جمله برنامه های مستمر این مجمع بوده است.