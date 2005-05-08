علي رضا طبايي : مردم با آثار مدعيان نوآوري در شعر امروز ايران ، احساس بيگانگي مي كنند

اين شاعر و منتقد ادبيات ، درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : معضل و مشكلي كه در حال حاضر ما با آن مواجه هستيم ، اين است كه شاعران ما كه شعرهايشان در مقام و مرتبه متعالي است امكان چاپ كتاب را ندارند ، حالا يا به دليل شرايط اجتماعي يا موارد مميزي است و يا عدم استقبال ناشران ، البته ممكن است دلايل ديگرهم در اين پسرفت ، دخيل و موثر باشد ، مانند عرضه مجموعه هايي با نام " شعر" از سوي كساني كه مدعي نو آوري و موج هاي به اصطلاح مختلف بوده اند و در اين سالها به بازار عرضه شده است .
علي رضا طبايي تصريح كرد : اين كتابها نه به اين منظور كه حرفي براي گفتن داشته باشند و يا مردم زبان آنها را بفهمند ، بلكه مخاطبين محدودي در همان انجمن هاي خصوصي دارند ، به همين دليل مردم با شعر امروز حس بيگانگي مي كنند يعني مخاطبين شعر اصلا كتاب خوب نمي بيند و يا نديده اند و اگراستقبالي هم بوده ، بيشتر از آثار شاعران شناخته شده بود ، كساني كه مردم آثارشان را قبلا خوانده باشند درغيراين صورت متاسفانه در اين سالها و چند دهه گذشته شاهد عرضه مجموعه شعري نبوديم كه مورد استقبال قرار گيرد .
وي افزود: چاپ كتابهاي بي ارزش باعث بي ميلي مخاطب به كتابهاي شعر شده است ، ازسويي ناشران نيزچاپ مجموعه هاي شعر را نوعي خطر كردن مي بيند .
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طبايي : در مورد بعضي از شعرها نمي توان توضيح داد ، به خاطر اين كه فضايي درشعرحاكم است كه بايد درايهام و ابهام بماند .
علي رضا طبايي در پايان ، گفت : خوشبختانه نمايشگاه كتاب ، براي خلق آثاربهتر، به نويسنده و شاعر كمك مي كند ، چون استقبال خوب مردم از كتاب ، باعث شكوفا شدن آثار بعدي پديد آورندگان فرهنگ مكتوب مي شود و اگر شعري كامل و جامع باشد ، مسلما مورد استقبال قرارمي گيرد ، اگرهم مقطعي انتخاب شود ، بعدها رنگ مي بازد و ماندگارنخواهد بود . پس شعرخوب هميشه مورد استقبال و ماندگاراست .
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