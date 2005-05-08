علي رضا طبايي : مردم با آثار مدعيان نوآوري در شعر امروز ايران ، احساس بيگانگي مي كنند





اين شاعر و منتقد ادبيات ، درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : معضل و مشكلي كه در حال حاضر ما با آن مواجه هستيم ، اين است كه شاعران ما كه شعرهايشان در مقام و مرتبه متعالي است امكان چاپ كتاب را ندارند ، حالا يا به دليل شرايط اجتماعي يا موارد مميزي است و يا عدم استقبال ناشران ، البته ممكن است دلايل ديگرهم در اين پسرفت ، دخيل و موثر باشد ، مانند عرضه مجموعه هايي با نام " شعر" از سوي كساني كه مدعي نو آوري و موج هاي به اصطلاح مختلف بوده اند و در اين سالها به بازار عرضه شده است .



علي رضا طبايي تصريح كرد : اين كتابها نه به اين منظور كه حرفي براي گفتن داشته باشند و يا مردم زبان آنها را بفهمند ، بلكه مخاطبين محدودي در همان انجمن هاي خصوصي دارند ، به همين دليل مردم با شعر امروز حس بيگانگي مي كنند يعني مخاطبين شعر اصلا كتاب خوب نمي بيند و يا نديده اند و اگراستقبالي هم بوده ، بيشتر از آثار شاعران شناخته شده بود ، كساني كه مردم آثارشان را قبلا خوانده باشند درغيراين صورت متاسفانه در اين سالها و چند دهه گذشته شاهد عرضه مجموعه شعري نبوديم كه مورد استقبال قرار گيرد .

وي افزود: چاپ كتابهاي بي ارزش باعث بي ميلي مخاطب به كتابهاي شعر شده است ، ازسويي ناشران نيزچاپ مجموعه هاي شعر را نوعي خطر كردن مي بيند .



طبايي : در مورد بعضي از شعرها نمي توان توضيح داد ، به خاطر اين كه فضايي درشعرحاكم است كه بايد درايهام و ابهام بماند .

اين شاعردر پاسخ به پرسش مهر، با انتقاد از اين كه تعامل مثبتي بين شاعران و مخاطبان درنمايشگاه كتاب وجود ندارد ، در حالي كه با يك برنامه ريزي ساده ، چنين امكاني فراهم مي شد ، خاطرنشان ساخت : اين موضوع ازدوحالت خارج نيست . دليل اول اين است كه ممكن است شاعر در رويا رويي با مخاطب از اين كه در پاسخ دادن به پرسش هاي مخاطب درمانده شود واين موضوع باعث شرمساري صاحب اثر خواهد شد ، اما دليل دوم ، عدم امكان توضيح درباره برخي از شعرهاست ، در مورد بعضي از شعرها نمي توان توضيح داد ، به خاطر اين كه فضايي درشعرحاكم است كه بايد درايهام و ابهام بماند و به همين دليل شاعر خودش را درگير اين مسائل نمي كند ؛ اما همه اينها هم دليلي براي بي توجهي مسئولان به شعر و شاعر نمي شود .

علي رضا طبايي در پايان ، گفت : خوشبختانه نمايشگاه كتاب ، براي خلق آثاربهتر، به نويسنده و شاعر كمك مي كند ، چون استقبال خوب مردم از كتاب ، باعث شكوفا شدن آثار بعدي پديد آورندگان فرهنگ مكتوب مي شود و اگر شعري كامل و جامع باشد ، مسلما مورد استقبال قرارمي گيرد ، اگرهم مقطعي انتخاب شود ، بعدها رنگ مي بازد و ماندگارنخواهد بود . پس شعرخوب هميشه مورد استقبال و ماندگاراست .