پارکینگهای اهواز جایی برای خودروهای مسافرکش شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک و اوضاع شهر مثل همیشه عادی نبود. عده ای به سمت پرایدی هجوم برده بودند. در تاریکی شب، سعی کردم نزدیک تر شوم. از میان صداها، صدای زنی بلندتر از همه به گوش می رسید. زن متصل می گفت که من نمی خواستم سوار شوم و فقط پرسیدم کجا می رود. یدک کش جلوی پراید را بالا کشیده بود. کابین راننده در هوا بود و راننده رنگ پریده با اضطراب می گفت: این انصاف است؟ من مسافر نمی کشم.



مدتی است که نیروهای تاکسیرانی اهواز به همراه ماموران نیروی انتظامی در حال جمع آوری خودروهای شخصی ای هستند که کد تاکسیرانی ندارند. مسئولان تاکسیرانی می گویند خودروهایی که کد تاکسیرانی ندارند و شخصی به حساب می آیند کرایه ها را بی رویه بالا می برند. دیگر مسئولان مربوطه هم می گویند اگر این رانندگان نیاز به این شغل دارند، می توانند به تاکسیرانی مراجعه و درخواست کد تاکسیرانی کنند.



ناچاریم، بیکاریم

رانندگانی که خودروهایشان به پارکینگ منتقل شده بود در ضلع جنوبی میدان چهار شیر (شهید بندر) جمع شده بودند. هر یک از این رانندگان با یکی از ماموران نیروی انتظامی یا تاکسیرانی در حال خوش و بش است و به نوعی نارضایتی خود را از وضع به وجود آمده اعلام می کردند.

یکی از این رانندگان می گوید: 21 سال در شرکت زمزم کار می کردم اما حالا دنبال کار هستم. برای پیدا کردن کار به هر دری زده ام، حالا هم که آمدم مسافر کشی کنم، جلویم را گرفتند و ماشینم را به پارکینگ بردند.





حسن که سردرگمی در چهره اش نمایان بود، ادامه می دهد: باید چکار کنم؟ مجبورم مسافر کشی کنم؛ احتمالا برای پس گرفتن ماشینم باید کلی هزینه کنم و وقت بگذارم.



یعقوب یکی دیگر از رانندگان جریمه شده است که همچون دیگر رانندگان به دنبال راهی برای نجات از فیش جریمه می گشت. او می گوید: داشتم بچه ام را به بیمارستان می بردم که مامور تاکسیرانی جلویم را گرفت. گواهینامه ام را دید و گفت که چرا عینک زدی؟ و در پاسخ به او گفتم گواهینامه را سال 82 گرفتم نه حالا، اما آنان ماشینم را به پارکینگ بردند.



این راننده که دختر کوچک و بیمارش را به این سو و آن سو می برد با تعجب توضیح داد: حتما باید کلی هزینه جریمه و پارکینگ بدهم؛ من اصلا مسافر نمی کشم و خودم مغازه تعمیرکاری دارم.



شاید دلیل چیز دیگریست



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز کمی آن طرف تر ایستاده بود، او در این باره می گوید: عده ای راننده که کد تاکسیرانی را دریافت نکرده اند اقدام به جابجایی مسافران می کنند که این امر مشکلاتی را برای تردد شهروندان اهوازی ایجاد کرده است.





موسی ممبینی با بیان اینکه اینرانندگان حتی بیشتر از نرخ تائید شده تاکسیرانی، از مردم کرایه می گیرند، ادامه می دهد: این رانندگان شناسنامه کاری و پروانه ندارند و تائید صلاحیت نشده اند و بنا به تشخیص مقام قضایی، ضابطان و مجموعه راهور، ناجا، نیروی انتظامی و سازمان تاکسیرانی تکلیف شده رانندگانی که به این شغل نیاز دارند، باید شناسنامه داشته باشند و تشکیل پرونده بدهند.



ما نیز در امان نیستیم



اما گویا موضوع تنها، بالا رفتن کرایه ها آن هم به صورت بی رویه دلیل این جمع آوریها نبوده است. احمد دانشجوی مسافری است که درباره ایجاد مزاحمت توسط رانندگان می گوید: اگر قرار بر مزاحمت باشد خود مردم باید دقت کنند و سوار هر ماشینی نشوند. این مزاحمت می تواند از جانب هر کسی باشد و فرقی نمی کند راننده تاکسی باشد یا مسافربرشخصی.



وی که قصد رفتن به کتابخانه مرکزی کیانپارس را دارد، ادمه می دهد: برای این مسیر خط واحد نیست و تعداد اتوبوسهای واحد چهارشیر به کیانپارس هم کم هستند بنابر این با این وضع به سختی برای مسیر کیانپارس ماشین پیدا می شود.



بد نیست بدانید؛ سازمان بین المللی کار در تحقیقاتی صاحبان برخی از مشاغل از جمله رانندگان تاکسی، کادر بیمارستانی، معلمان، مدد کاران، صندوقداران بانک ، مغازه داران و مهاجران را بیشتر در معرض خشونت دانسته است. این سازمان تاکید کرده است که خشونت از نظر «جنسیت» زنان را بیشتر تهدید می کند.





از دیگر سو، برخی از رانندگان بر این باورند که ماموران تاکسیرانی چرا تنها به فکر امنیت مسافران هستند و امنیت رانندگان برایشان دغدغه نیست.



بارها گفته ایم کد می دهیم



به گفته مدیرعامل تاکسیرانی اهواز؛ بارها از سوی تاکسیرانی اعلام شد، کسانی که می خواهند مسافرکشی کنند و پروانه فعالیت ندارند به تاکسیرانی مراجعه کنند تا خودرویشان شناسنامه دار شود و با دریافت کد تاکسیرانی فضای کار در اختیارشان قرار بگیرد.



این مقام مسئول ادامه می دهد: تاکسیرانی نیز با اعطای مجوز، به آنها اجازه می دهد تا در ایستگاه های شهر به راحتی مشغول به کار شوند.



وی با تاکید بر اینکه این طرح در کل شهر اهواز در حال اجرا است، ادامه می دهد: اگر رانندگان به مسافربری نیاز دارند، باید کد بگیرند در غیر این صورت فضا را اشغال نکنند.



ممبینی اضافه می کند: هم اکنون نیز، خودروهایی که کد، بغل نویسی، آرم، تابلو و خط 30 سانتی روی کاپوت جلو، سقف و صندوق عقب را داشته باشند فعالیتشان بلامانع است، در غیر این صورت امنیت تردد شهروند را به خطر می اندازند.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با تاکید بر اینکه ایستگاه مختص تاکسی است، تصریح می کند: خودروی هیچ کسی را بی جهت توقیف نمی کنیم اما اگر مسافر بر شخصی در ایستگاه مسافر سوار یا پیاده کند ما جلوی آن راننده خاطی را می‌گیریم.



این درحالی است که یکی از رانندگان ادعا می کند، نه در حال سوار کردن مسافر بود و نه پیاده کردن که ناگهان جریمه شد.



پسر جوان دیگری که قد و صدایش از دیگر رانندگان بلندتر بود نیز به نوعی از جریمه شدنش راضی نبود. این پسر جوان می گوید: تنها دستم بیرون از پنجره بود و مامور من را جریمه کرد. می گویند که با انگشتانم به مسیر چهار راه نادری اشاره می کردم. اتفاقا هیچ مسافری نبود که سوار کنم، شاهد هم دارم. اما مدارکم را بردند و گفتند که تا جریمه هایم را پرداخت نکنم مدارک را نمی دهند.



وی با حالتی پرسشگر و حق به جانب می گوید: مگر ماشین بدون مدارک را می شود بیرون آورد؟ پول ندارم همه جریمه هایم را بدهم. چکار کنم؟



الزام تطابق یافتن با تحولات



به عقیده جامعه شناسان و کارشناسان مسائل روانشناسی گذر از مراحل اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی و تغییراتی که به واسطه تحول در فرهنگ ها پدید می آید، نیازمند آموزش مهارتهای لازم و ارتقای فرهنگ افراد جامعه به منظور تطابق یافتن با تحولات است.



وضعیت توقیف خودروهای بدون کد تاکسیرانی آنهم به منظور جلوگیری از ایجاد مزاحمت مدتها است در جریان است و هیچگاه پایان نیافت اما باید پرسید آیا آسیب اجتماعی با توقیف و به پارکینگ فرستادن خودروها حل می شود؟ آیا برای جلوگیری از تصادفات و مرگ و میر در جاده ها نیز باید جلوی تولید خودرو را بگیرند؟