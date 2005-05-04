برگزاري نمايشگاه گل و گياه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد افزود: البته صرف اين هزينه در راستاي هزينه هاي شهرسازي انجام شده كه به دليل فضايي كه در مشهد وجود دارد اين هزينه ها بازده خوبي براي اين شهر خواهد داشت.

سيد جلال فياضي افزود: البته به دليل جو مذهبي حاكم بر شهر مشهد بسياري از كارهاي شاد و مفرح به عنوان هنجار شكني مطرح مي شود كه ما در اين نمايشگاه با وجود بسياري ازبرنامه هاي شاد سعي بر حفظ هنجارها داشته ايم.

وي يكي ازبزرگترين معضلات جامعه شهري و زندگي ماشيني را دور ماندن از طبيعت و در نتيجه ازبين رفتن نشاط روحي مردم دانست وگفت: يكي ازبزرگترين اهداف نمايشگاه گل و گياه علاقمند كردن مردم به فضاي سبز و حتي بردن گل و گياه به خانه هاي مردم و استفاده درست ازآن است.

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد افزود: اين نمايشگاه كه از25 ارديبهشت برگزارمي شود همراه با برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور اطلاع رساني دقيق در زمينه صنعت گل وگياه خواهد بود.

فياضي خاطر نشان كرد: امسال در نمايشگاه كشوري گل وگياه محيط مناسب و فضاي سرپوشيده براي نگهداري گلها پيش بيني شده است و شركت كنندگان در اين نمايشگاه مي توانند خيالي آسوده داشته باشد.