موضع انگليس صرفا تبليغاتي براي ناامن جلوه دادن فرودگاه امام(ره) است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درنامه نورالله رضايي نياركي به سازمان بين المللي هوانوردي(ايكائو) آمده است: ناامني فرودگاه امام خميني(ره) طبق ادعاي وزارت امور خارجه انگليس در نصب و راه اندازي سيستم ها و خدمات فرودگاه، مطابق با استانداردهاي جهاني عنوان شده است و اين درحالي است كه هيات هاي ICAO تحت نظارت و مديريت آقاي حكيم در(TCB) هستند كه از تاريخ 13 آوريل 2005 فرودگاه امام (ره) را مورد بازرسي قرار دادند و به صراحت اعلام كردند كه اين فرودگاه به خوبي ساخته شده است.

در اين نامه ذكر شده است: هيات هاي فوق در گزارش هاي خود همواره بر مجهز و آماده بودن فرودگاه امام(ره) براي انجام پروازهاي بين المللي تاكيد كرده اند.

در ادامه اين نامه تصريح شده است: ايران مسئول امنيت، ايمني، قانونمندي و كارآيي عملياتي هوايي بين المللي در مرز ها و قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران است. از اين رو فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) براساس ضميمه 14 استاندارها و قوانين بين المللي ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

همچنين در اين نامه سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان بين المللي هوانوردي نوشته شده است: ادعاهاي نظير اين كه باند فرودگاه امام (ره) آمادگي كافي براي پذيرش مسافر و پروازها را ندارد، بي پايه و اساس است و فني و كارشناسي شده ، نيست.

بنابراين نامه، سازمان هواپيمايي كشوري فعاليت بهره برداري ازفرودگاه امام (ره) را با انجام نظارت دقيق بر مسايل ايمني و برقراري امنيت كامل درفرودگاه شروع كرده و درحال خدمات دهي به مسافران است.

در ادامه نامه سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان بين المللي هوانوردي درباره برنامه پروازي از فرودگاه امام (ره) تصريح شده است: اين فرودگاه پروازهاي خود را از ساعت 10 و 30 دقيقه 30 اوريل 2005 آغاز كرده و هم اكنون پروازها بدون هيچ مشكل در اين فرودگاه برقرار است.