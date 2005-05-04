۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۳۹

سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به ايكائو اعلام كرد:

موضع انگليس صرفا تبليغاتي براي ناامن جلوه دادن فرودگاه امام(ره) است

در پي ادعاي اخير انگليسي ها درباره عدم امنيت براي مسافران هواپيمايي فرودگاه امام(ره) ، سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به دبيركل ايكائو نوشت: گسترش شايعاتي بوسيله وزارت امور خارجه انگليس صرفا يك اقدام تبليغاتي در جهت ناامن جلوه دادن اين فرودگاه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، درنامه نورالله رضايي نياركي به سازمان بين المللي هوانوردي(ايكائو) آمده است: ناامني فرودگاه امام خميني(ره) طبق ادعاي وزارت امور خارجه انگليس در نصب و راه اندازي سيستم ها و خدمات فرودگاه، مطابق با استانداردهاي جهاني عنوان شده است و اين درحالي است كه هيات هاي ICAO تحت نظارت و مديريت آقاي حكيم در(TCB) هستند كه از تاريخ 13 آوريل 2005 فرودگاه امام (ره) را مورد بازرسي قرار دادند و به صراحت اعلام كردند كه اين فرودگاه به خوبي ساخته شده است.

در اين نامه ذكر شده است: هيات هاي فوق در گزارش هاي خود همواره بر مجهز و آماده بودن فرودگاه  امام(ره) براي انجام پروازهاي بين المللي تاكيد كرده اند.

در ادامه اين نامه تصريح شده است: ايران مسئول امنيت، ايمني، قانونمندي و كارآيي عملياتي هوايي بين المللي در مرز ها و قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران است. از اين رو فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) براساس ضميمه 14 استاندارها و قوانين بين المللي ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

همچنين در اين نامه سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان بين المللي هوانوردي نوشته شده است: ادعاهاي نظير اين كه باند فرودگاه امام (ره) آمادگي كافي براي پذيرش مسافر و پروازها را ندارد، بي پايه و اساس است و فني و كارشناسي شده ، نيست.

بنابراين نامه، سازمان هواپيمايي كشوري فعاليت بهره برداري ازفرودگاه امام (ره) را با انجام نظارت دقيق بر مسايل ايمني و برقراري امنيت  كامل درفرودگاه شروع كرده و درحال خدمات دهي به مسافران است.

در ادامه نامه سازمان هواپيمايي كشوري به سازمان بين المللي هوانوردي درباره برنامه پروازي از فرودگاه امام (ره) تصريح شده است: اين فرودگاه پروازهاي خود را از ساعت 10 و 30 دقيقه 30 اوريل 2005 آغاز كرده و هم اكنون پروازها بدون هيچ مشكل در اين فرودگاه برقرار است.

