به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته، سهشنبه بیستوششم برج دی، برج میلاد میزبان اختتامیه دوسالانه مجسمههای شهری بود که محمد هادی ایازی معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در آن برای مجسمههای سطح شهر تهران آرزو کرد که ایکاش دزدیده نشوند!
ایازی در سخنانش گفت: من به چند دلیل میتوانم در این مراسم باشم. اول اینکه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران هستم و دوم به این خاطر که در زمان دزدیده شدن مجسمههای تهران بیشترین سوال از من شد.
وی افزود: این یک واقعیت است که یک بخش مهم از هویت شهرهای ما مرهون آثار فرهنگی هنری موجود در شهر است که این آثار میتواند نقاشی باشد، مجسمه باشد و یا معماری خاصی که مختص به آن شهر است.
ایازی با ابراز تاسف از اینکه شهر تهران کمتر از این آثار هنری بهره برده است، بیان کرد: اینگونه سخن گفتن نقد خود است که البته در حضور هنرمندان، ما میتوانیم خودمان را نقد کنیم و اشکالی ندارد. با این نقد میتوانیم اشکالات را برطرف کنیم.
معاون شهردار تهران برگزاری سمپوزیومهای مختلف را یکی از راهحلهای رفع این نقصان از شهر دانست و گفت: حرکتهایی مانند همین دوسالانه که قرارست برخی از آثار تولید شده در آن در سطح شهر نصب شوند، میتواند هویت فرهنگی شهر را تقویت کند.
وی بر لزوم فرهنگسازی تاکید کرد و گفت: باید در این مهم فرهنگسازی شود که جامعه ما هم از ظرفیتهای هنری بیشتر استفاده کنند. معماری، نقاشی، نصب آثار حجمی و ... میتواند به زیبایی و بالا بردن سطح سواد بصری مردم کمک کند.
ایازی از جشنواره شمسه که به اعتقاد برخی از کارشناسان از عیار هنری بالایی برخوردار نیست به عنوان یکی از افتخارات سازمان متبوعش یاد کرد و گفت: یک کار بسیار خوبی که در این سالها انجام شده جشنواره "شمسه" است که موضوعات هنری مثل نقاشی، مجسمه، تندیس و حجم را شامل میشود. آثار بسیار خوبی دراین جشنواره به صورت آماتور شرکت کردهاند.
وی جشنواره شمسه را برنامهای دانست که دو جنبه دارد؛ اول بردن هنر به سطح محلات و دیگر بردن برنامههای هنری به سطح محلات!
وی پیشنهاد داد که هر محله تهران یک یادمان خاص خود را داشته باشد تا با آن المان شناخته شود و این موضوع را کمکی برای فرهنگسازی داشتن مجسمه دانست و گفت: با این کار دیگر احتیاجی به این نیست که هر روز خبر بدهیم که فلان مجسمه در شهر دزدیده شده است.
ایازی در پایان گفت: ما به دنبال توسعه و عمیق کردن رویکردی هستیم که میگوید از هنر و هنرمندان باید حمایت کرد و باید بگویم که جامعه هنری هم صادقانه و متعهدانه در برنامههای ما مشارکت داشتهاند.
نظر شما