استيضاح شهردار اراك برگشت خورد

سخنگوي شوراي اسلامي شهر اراك با اعلام اين خبر افزود: ايراد اصلي فرمانداري اراك عدم اجراي قانوني ماده 73 قانون شوراها مبني بر حضور شهردار براي پاسخگويي به اعضاي شوراي شهر و بركناري غيابي ايشان است.

دژكامه با اشاره به بركناري شهردار در غياب وي و قانوني نبودن اين امر گفت: تغييري در تصميم اعضاي شوراي شهر در مورد بركناري شهردار ايجاد نشده و تصميم بركناري وي اجرا مي گردد.

وي از برگزاري جلسه استيضاح شهردار در روزهاي آينده خبر داد.

شايان ذكر است شهردار اراك چندي پس از طرح استيضاح در بيمارستان بستري شد.