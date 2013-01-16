به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در حاشیه مراسم نشست مشترک معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها با نمایندگان وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این نشست، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی لازم در چند مساله که قرار است در نیم سال آینده در دانشگاه‌ها عملیاتی شود عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اولین و مهمترین مساله، تقویت و گرامیداشت دهه فجر در نیم سال دوم سال تحصیلی دانشگاه ها است، تصریح کرد: ما در این نیم سال وارد مساله انتخابات ریاست جمهوری می شویم. بنابراین آغاز این نیم سال بسیار مهم است.

حضور پر شور دانشگاهیان در 22 بهمن

معاون فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: یکی از مسایلی که هماهنگی شده است حضور پرشور دانشگاهیان در انتخابات آتی است و همچنین حضور پرشور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن ماه، و بیعت دانشگاهیان با راه حضرت امام که 15 بهمن صورت می گیرد، است.



وی یادآورشد: همه دانشگاهیان، پر شورتر از سالهای گذشته با پرچم مشخص در راهپیمایی 22 بهمن حضور خواهند داشت.



تسهیل در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

خواجه سروی مساله بعدی را تسهیل در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: دانشگاهیان با استفاده از ظرفیت کرسی ها می توانند مسایل مهم جهان اسلام و مسایل کشور خودمان را در دانشگاه ها بحث کنند.



وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی در دانشگاه ها را ابلاغ کردیم که این باشگاه نقش تسهیل کننده خواهد داشت و تاکنون بیش از دو هزار کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها برگزار شده است و مساله ای که این نشست دنبال می کند افزایش تعداد و کیفیت کرسی ها است.



معرفی کاندیدای اصلح توسط دانشگاهیان

خواجه سروی در ادامه تاکید کرد: مساله بعدی که در این نشست به آن اشاره شد، نقش دانشگاهیان در ایجاد مشارکت پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و معاونان فرهنگی دانشگاه در این رابطه نقش مهمی دارند و می توانند فعالیت هایی انجام دهند که نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداران آنها و احیانا نامزدهایی که مورد تایید شورای نگهبان هستند بتوانند در دانشگاه ها حضور یابند و برنامه آنها توسط دانشگاهیان ارزیابی، بازبینی و نقد شود و فرد اصلح به مردم معرفی شود.

وی با بیان اینکه این کاری است که از دانشگاه‌ها به عنوان موتور محرکه جامعه در فضای انتخابات انتظار می رود، افزود: آنچه که امروز بر سر آن توافق می کنیم به صورت مداوم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری پیگیری می کنیم.



وی در ادامه به سخنان رئیس حراست وزارت علوم در رابطه با عدم مجوز به تشکل های جدید و مشکوک در آستانه انتخابات اشاره کرد و گفت: اخیرا اتحادیه تحکیم درخواست مجوز تاسیس در هشت دانشگاه را ارایه کرده است که سه دانشگاه با آن مخالفت کردند. متقاضیان هم به هیات نظارت شکایت کردند پس از بررسی با تاسیس دو دفتر تحکیم در دانشگاه ها موافقت شد و تنها یک دانشگاه مخالفت کرد و در واقع هفت تشکل مجوز دریافت کردند.



مخالفت دانشگاه اراک با ایجاد دفتر تحکیم

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: دانشگاهی که مخالفت کرد دانشگاه اراک بود و دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علم وصنعت که مخالفت کرده بودند هیات مرکزی نظارت بر تشکل ها، رای هیات نظارت دانشگاه را نقض کرد و با درخواست تشکل ها موافقت کرد.



وی تصریح کرد: مابقی دانشگاه‌ها مانند سیستان و بلوچستان مورد خاصی نبود و به صورت طبیعی مجوز خود را دریافت کردند، آنچه برای ما اصل است رعایت و شرایط قانونی است. تاسیس تشکل ها مقررات دارد و هیات موسس تشکل ها باید تایید شود، دانشگاه هایی که مخالفت کردند استدلال آنها این بود که این افراد که درخواست مجوز کردند ممکن است افراد ذیصلاحی نباشند.



خواجه سروی افزود: سیاستی که وزرت علوم پیگیری می کند این است که تشکل ها تکثر داشته باشند و این 4 اتحادیه در دانشگاه‌ها فعالیت کنند. مساله ای که دستگاه های مختلف از جمله حراست وزارت علوم به آن اشاره کرد احراز شرایط قانونی توسط تشکل ها و جلوگیری از امنیتی شدن و بسته شدن فضای دانشگاه و تک صدایی در دانشگاه بود.



تک صدایی را به نفع کشور نمی دانیم

وی ادامه داد: ما هم، تک صدایی در فضای دانشگاه را به نفع کشور و نظام نمی دانیم.



معاون فرهنگی وزیر علوم به انتخابات گذشته مجلس اشاره کرد و گفت: در انتخابات مجلس هم تلاش شد چنین فضایی در دانشگاه‌ها ایجاد شود و هیچ دانشگاهی برای اینکه نامزد خاصی وارد دانشگاه شود تلاش نکرد بلکه تلاش شد از امکانات دانشگاه برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده شود که ما در انتخابات مجلس مشارکت 65 درصدی مردم را داشتیم و بی نظیر بود.



وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این بار هم دانشگاه‌ها با ظرفیتی که دارند وقتی وارد شوند مشارکت را بیش از گذشته بالا خواهند برد.



خواجه سروی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس بدون برگزاری مراسم تودیع و معارفه گفت: اینکه یک دانشگاهی معاونی را منصوب کرده و یا عزل کند از اختیارات رئیس دانشگاه است.



از تغییر معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس به صورت رسمی بی اطلاع هستیم

وی ادامه داد: منتهی معاونت فرهنگی یک استثنا دارد که وزیر علوم در حکمی که برای تشکیل معاونت فرهنگی و انتخاب معاون فرهنگی ابلاغ کرده است انتخاب معاون فرهنگی دانشگاه، با هماهنگی معاونت فرهنگی وزارت علوم انجام گیرد، در مورد تغییر معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس ما به طور رسمی بی اطلاع هستیم به همین علت نمی توانم در مورد کم و کیف آن اظهار نظر کنم.



معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: دانشگاه تربیت مدرس به ما خبر نداده است دانشگاه ها معمولا برای نصب معاونان فرهنگی هماهنگی قبلی انجام می دهند و شخصی را هم که می خواهند انتخاب کنند مطابق حکم وزیر، هماهنگی انجام می دهند حتی در حکم انتصاب آقای داداش پور هم با معاونت فرهنگی مشورت شد و از بین سه نفر، وی انتخاب شد در مورد برکناری وی ما هم شنیده ایم و مشورتی در این مورد صورت نگرفت.



وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس به صورت رسمی اطلاعی در مورد برکناری آقای دادش پور ارایه نداد.

ارایه مسکن مهر دانشجویی متوقف نشده است

خواجه سروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایع شده است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارایه مسکن مهر متوقف می شود، گفت: در مرحله اول 21 هزار نفر ثبت نام کردند که وزیر راه و شهرسازی دستور اقدام در این مورد را ابلاغ کرده است و صحبتی بر عدم ارایه مسکن مهر صورت نگرفته است، حال اگر افزایش قیمت هم باشد باید از ظرفیت صندوق رفاه استفاده کرد.



خواجه سروی با بیان اینکه فکر نمی کنم ارایه مسکن مهر دانشجویی متوقف شود، تصریح کرد: ثبت نام سفرهای دانشجویی به هند، مالزی و لبنان امروز انجام می شود و قرعه کشی در روز میلاد حضرت رسول اکرم انجام خواهد شد .



وی در مورد عمره دانشجویی هم گفت: اعزام فروردین و اردیبهشت 92 انجام می شود و در تلاش هستیم سهمیه ها به تعداد سال گذشته که 30 هزار سهمیه بود افزایش یابد امسال هزینه عمره دانشجویی افزایش داشت و 2 میلیون و 200 هزارتومان برای دانشجویان سنگین است ولی با این وجود باز تقاضا وجود دارد.



اعزام اساتید به عمره هدفمند می شود

وی با اشاره به سهمیه عمره اساتید هم گفت: هنوز هم برای اساتید سهمیه مشخص نشده است اما سازمان حج و وزیر ارشاد موافق هستند که اساتید به صورت هدفمند به عمره اعزام شوند و اکنون درحال تهیه شاخص هایی هستیم تا به سازمان حج اعلام کنیم که براساس آن اساتید به صورت هدفمند اعزام شوند. اینکه قرعه کشی شود و هر استادی که در قرعه کشی نام وی آمد اعزام شود خیلی موثر نیست و حج باید امتیازی باشد برای اساتیدی که در بخش های مختلف فعالیت برجسته دارند.