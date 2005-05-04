تحقق 5/2 درصد از رشد اقتصادي كشور در گروي بهره وري است

به گزارش خبرنگار مهراز استان مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي در همايش بهره وري اين سازمان كه با حضور مسوولين و كارشناسان استان برگزار شد، ضمن اعلام خبر فوق افزود: تحقق اين امر در گروي تجهيز به ابزار علم و دانش و آگاهي از مفاهيم و تكنيك بهره وري امكان پذير است.

علي حيدر نوري ساختار كنوني اقتصادي كشور را به عهده دولت عنوان كرد و گفت: در دنياي پر از رقابت و متاثر از روابط پيچيده بين المللي بدون تجهيز به ابزار علم و دانش رسيدن به توسعه ميسر نيست .

وي ماده 5 برنامه توسعه چهارم را حاوي اهميت بهره وري عنوان كرد و گفت: سند چشم انداز بيست ساله كشور سند راهبردي و بالادستي نظام است كه بايد در قالب 4 برنامه 5 ساله اجرا گردد.

در اين همايش يك روزه استاندار استان مركزي، ماندگاري هر سيستم را منوط به كارآمدي آن عنوان كرد و گفت: حتي در نظام هاي سياسي توقع مردم از آن نظام حل مشكلات و برآوردن نيازهايشان و ميزان كارآمدي نظام است.

عبدالمحمد زاهدي، توقع مردم را دريافت بهترين كالا و خدمات از منابع موجود عنوان كرد و گفت: زمان و منابع محدود است و در استفاده از آنها بايد محدوديت ها در نظر گرفته شود.