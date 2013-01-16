  1. جامعه
۲۷ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

85 درصد معلمان از رایانه برای یافته های علمی و روشهای تدریس استفاده می کنند

85 درصد معلمان از رایانه برای یافته های علمی و روشهای تدریس استفاده می کنند

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام کرد: نتایج مقدماتی ارزشیابی میزان تحقق اهداف هوشمندسازی مدارس نشان می دهد که 85 درصد از معلمان از رایانه برای جستجو در یافته های علمی، در روشهای تدریس خود و همچنین تهیه سوالات امتحانی استفاده می‌کنند.

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر نتایج ارزشیابی تحقق هوشمندسازی مدارس با بیان این مطلب گفت: نتایج مقدماتی این ارزشیابی نشان می دهد که خوشبختانه معلمان کشور بهره برداری قابل قبولی از رایانه کرده اند.

وی افزود: این نتایج نشان می دهد الگوپذیری دانش آموزان از معلمان خود، می تواند به توسعه و تعمیم فرهنگ صحیح استفاده از رایانه در مدرسه و منزل توسط دانش آموزان بیانجامد.

به گفته عرفی، 80 درصد از معلمان نمونه آماری، از رایانه در طراحی و تهیه سوالات امتحانی، 85 درصد از معلمان از رایانه برای جستجوی یافته های علمی و پژوهشی و 60 درصد از آنها نیز در تهیه اسلایدهای آموزشی و نرم افزاری مولتی مدیا و پاور پوینت برای تدریس در کلاس استفاده می کنند.

رئیس مرکز سنجش با بیان اینکه حجم نمونه انتخاب شده در این تحقیق چهار هزار و 200 نفر از معلمان دوره های تحصیلی سراسر کشور بوده است، تصریح کرد: 22 درصد از معلمان پرسش شونده از رایانه برای تفریح و سرگرمی استفاده می کنند.

 


 

کد مطلب 1792252

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