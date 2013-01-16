دردمندی دینی شهیدی/ او هم نقاد بود هم نقدپذیر

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیین بزرگداشت سیدجعفر شهیدی همزمان با پنجمین سالگرد ارتحال وی، سه‌شنبه شب 26 دی با حضور علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس جمهور و مدیر انتشارات علمی و فرهنگی، صادق آیینه‌وند استاد دانشگاه و شاگرد زنده‌یاد شهیدی، غلامرضا امامی و فرزند استاد شهیدی در محل فرهنگسرای گلستان برگزار شد.

زارعی نجفدری در این برنامه گفت: جای برگزاری چنین بزرگداشت‌هایی واقعا در کشورمان خالی است و نبودنشان واقعا احساس می‌شود. روایتی از معصوم (ع) داریم که می‌‌گوید: عالم باشید، اگر نمی‌توانید عالم باشید سعی کنید متعلم و طالب دانش باشید. اگر نمی‌توانید طالب باشید، مستمع و شنونده علم باشید. اگر هم نمی‌شود حداقل دوستدار علم باشید و سعی کنید جزو نوع پنجمی نباشید که اگر باشید یقینا هلاک می‌شود. البته منظور معصوم از هلاکت، هلاکت روحی و معنوی است. من این روایت را به تقدیم به روح علامه سید جعفر شهیدی می‌کنم.

وی افزود: وقتی انسان به زندگانی پربرکت این عالم اندیشمند نگاه می‌کند، می‌بیند که همواره در مسیری بوده که این روایت ترسیم می‌کند. عده‌ای از دانشمندان معتقدند در جامعه و در حوزه علم، دو نوع عالم وجود دارد. عده‌ای اندوخته‌های بسیاری در ذهن و دل دارند و برخی دیگر علاوه بر این که اندوخته‌های علم دارند، صاحب اندیشه و فکر هم هستند. وقتی آثار شهیدی را نگاه می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که ایشان علاوه بر دانشمند بودن، یک متفکر و صاحب اندیشه بود و آن‌چه شهیدی را علامه کرد، اندیشمند بودنش بود چون دانشمند، زیاد داریم و ارزشمند هم هستند ولی ارزشمندتر از آن‌ها، صاحبان اندیشه هستند.

مشاور رئیس جمهور در ادامه گفت: برجسته‌ترین ویژگی شهیدی، اندیشمند بودنش بود. او یک مطلب علمی را صرفا به عنوان یک خبر نگاه نمی‌کرد، بلکه تحلیل می‌کرد. ویژگی دیگرش، عالم به زمان بودن بود و آثارش براساس مقتضیات زمان، تحلیلی بودند. در جامعه تاریخ‌نگاران، مورخ و تاریخدان زیاد داریم، ولی وقتی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی را می‌خوانیم، می‌بینیم او نه تنها تاریخ‌نگاری کرده، بلکه همان‌طور که از نام کتاب برمی‌آید،‌ مسائل را براساس مناسبات زمانی خودمان‌، تحلیل کرده است. من این کتاب را وقتی در سال 63 در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کردم، خواندم.

مدیر انتشارات علمی و فرهنگی گفت: یک ویژگی دیگر علامه شهیدی این بود که دغدغه علم و دین داشت. نسبت به دین دردمند بود و این دردمندی دینی کاملا در آثارش مشخص بود. متخلق بودن به اخلاق حسنه از دیگر ویژگی‌های او بود و اگر بگویم مجسمه اخلاق بود، شاید سخن گزافه‌ای نگفته باشم. به یاد دارم سال 85 وقتی برای اولین بار باهم ملاقات کردیم و برایش گزارش فعالیت‌های انتشارات علمی و فرهنگی ارائه می‌کردم، حقیقتا می‌شکفت و این از ظاهرش مشخص بود. نوع برخورد علامه در آن جلسه واقعا برایم درس‌آموز بود و وقتی از او برای حضور در مرکز انتشارات علمی وفرهنگی دعوت کردم، گفت با سر می‌پذیرم.

زارعی نجفدری در بخش دیگری از سخنانش گفت: جسارت و شجاعت خاص علمی، از دیگر ویژگی‌های ایشان بود. ویژگی دیگر این که با کسی هیچ رودربایستی نداشت. هم نقاد بود و هم نقدپذیر که داشتن این دو با یکدیگر، نادر است چون بسیاری از منتقدان و نقادان هستند که نقد می‌کنند، ولی تحمل این را ندارند که خودشان مورد نقد قرار بگیرند. می‌خواهم مقایسه‌ای بین شهید مطهری و علامه شهیدی داشته باشم. وجه مشترک این دو، دغدغه اجتماعی‌شان بود. علامه شهیدی می‌توانست موضوعاتی دیگر را انتخاب کند و درباره‌شان بنویسد، اما موضوعات مورد نیاز جامعه و علوم انسانی را برای تحقیق انتخاب کرد. مطهری هم می‌توانست یک گوشه بنشیند و در مورد عالم ناسوت بنویسد، ولی به صحنه اجتماع آمد و داستان راستان نوشت.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در پایان سخنانش گفت: پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت علامه شهیدی، نشان از جایگاه وی دارد. سعی داریم جایزه بزرگ علوم انسانی را به نام علامه شهیدی تدارک ببینیم و در آینده هم جزئیات آن را اعلام می‌کنیم. قرار داریم این جایزه را به صورت سالانه برگزار کنیم.