به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلیل دارا در حاشیه نشست مشترک معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ها با نمایندگان وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی درباره عدم ارایه مجوز به تشکل ها در آستانه انتخابات گفت: ما در دانشگاه ها دارای تشکل های مختلف هستیم که همه به نوعی درگیر فعالیت های فرهنگی هستند و تشکل های سیاسی در عرصه انتخابات حضورشان پر رنگ است.

وی ادامه داد: ما همواره از رشد کمی تشکل‌های دانشجویی به ویژه تشکل های سیاسی دانشجویی در فاصله 2 دولت برخوردار بودیم. آمار کم تشکل ها هم در این مدت افزایش یافته است، وظیفه تشکل های دانشجویی در محدوده زمانی تا انتخابات بصیرت افزایی و تبیین اهداف انتخابات است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: مقام معظم رهبری اولویت اصلی انتخابات را حضور حداکثری مردم عنوان کرده اند و طبیعی است دانشگاه‌ها به عنوان قشر فرهیخته، کسانی هستند که می توانند حساسیت انتخابات آتی ریاست جمهوری را برای جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی تبیین کنند و این نقش به سزایی است که دانشگاهیان در گیر آن می شوند.

وی به کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد و گفت: این کرسی ها بستر بسیار خوبی است و در دوسال گذشته فضای خوبی را برای برپایی کرسی ها آماده کرده ایم و برای ایام انتخابات تمهیدات جدی پیش بینی کرده ایم که باید بتوانیم بهتر از گذشته آن را نهادینه کنیم و در جهت تبیین هرچه بیشتر اهداف انتخابات از آن استفاده کنیم.



دارا به اخذ مجوز تشکل ها اشاره کرد و گفت: این یک روال طبیعی است و محدود به انتخابات نیست و قرار نیست در انتخابات محدودیت خاصی باشد اگر تشکلی مطابق آیین نامه تقاضای مجوز داشته باشد به آن مجوز داده می شود و طبیعی است که تشکل ها باید مطابق آیین نامه تقاضای مجوز داشته باشند.

دانشگاه پتانسیل خوبی برای تبیین مباحث انتخاباتی



وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید به صورت مستقل در عرصه انتخابات فعال شوند تصریح کرد: دانشگاه می تواند پتانسیل خوبی برای تبیین مباحث انتخابات و بصیرت افزایی داشته باشد.



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم یادآور شد: نباید اجازه دهیم تشکل های دانشجویی در مواردی دستاویز مقاصد گروه‌های سیاسی شوند بنابراین با توجه به پتانسیل خوب دانشگاه‌ها برای فعالیت های سیاسی، سعی ما این است که از تمام حوزه هایی که می توانند در عرصه انتخابات حضور حداکثری مردم را فراهم کنند کمک بگیریم.



وی در پاسخ به این سوال که کرسی های آزاد اندیشی سال گذشته هیچ کدام کاملا براساس آیین نامه فعالیت نکرده اند چطور می توان از آن برای انتخابات بهره گرفت گفت: کرسی ها یکی از حوزه های حساس در مجموعه فرهنگی دانشگاه‌ها هستند و با توجه به اینکه در ابتدای راه هستند نباید انتظار داشت که تمام فعالیت های صورت گرفته در این کرسی ها مطابق با آیین نامه باشد.



دارا افزود: اما تمهیداتی دراین زمینه اندیشیده ایم که در قالب آیین نامه باشگاه آزاد اندیشی به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم، باشگاه فضا را برای فعالیت کرسی ها هموار تر می کند که کرسی ها مطابق با آیین نامه برگزار شود.



وی افزود: براساس آیین نامه باشگاه آزاد اندیشی یک تیم آموزشی تعریف شده است که چندین کمیته دارد که یکی از کمیته های آن آموزشی است که این تیم به دانشگاه‌ها اعزام می شود و برای مسولان و دانشجویان که قصد برگزاری کرسی را دارند آموزش لازم را ارایه می دهد.



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: امیدواریم بتوانیم در سال های آتی از ظرفیت کرسی ها به طرز شایسته استفاده کنیم.



دارا در پاسخ به این سوال که دانشگاه‌ها در ارایه مجوز به تشکل ها سلیقه ای عمل می کنند، تصریح کرد: هیات مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی در وزارت علوم فعال است هیچ دانشگاهی نمی تواند مطابق آیین نامه اگر تشکلی شرایط دریافت مجوز را دارد از ارایه مجوز خوداری کند اگر تشکلی احساس می کند صلاحیت دریافت مجوز را دارد ولی دانشگاه ممانعت می کند به هیات مرکزی نظارت شکایت کند تا درخواست وی بررسی شود.

دانشجویان صبر و حوصله ندارند



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: هر تشکل جدید بر اساس آیین نامه می تواند فعالیت کند منتهی مشکلی که در فضای دانشجویی با آن مواجه هستیم این است که دانشجویان یک مقدار صبر و حوصله شان کم است وقتی به مشکلی بر می خورند به مراجع بالاتر مراجعه نمی کنند.



وی تاکید کرد: اگر تشکلی احساس می کند می تواند مجوز بگیرد و دانشگاه مانع شده است به هیات مرکزی تشکل ها مراجعه کند.



ما از عرفان های انحرافی احساس خطر نمی کنیم

وی درباره برخورد با عرفان های انحرافی هم گفت: اول اینکه عرفان های انحرافی که صحبت می شود طوری نیست که برای ما خطر احساس شود ولی اینکه بر آن سرپوش گذاشته و بگوییم خبری هم نیست هم کار درستی نیست.



دارا افزود: دانشگاه‌های ما با تفکر ایرانی اسلامی کار می کنند طبیعی است در جمع های برخی دانشجویان ممکن است خلاء هایی ایجاد شود و به این مسایل انحرافی گرایش پیدا کنند بهترین راه این است ما تفکر اصیل اسلام شیعی و هویت ایرانی اسلامی را تبیین کنیم اگر توانستیم نگاه صحیحی که مد نظرمان است را خوب ارایه دهیم دانشجویان را از ورود به حوزهای انحرافی دور می کنیم.



تشکیل مدیریت جدید اجتماعی در دانشگاهها

وی تصریح کرد : مدیریت جدید اجتماعی در دانشگاهها تشکیل شده است که یکی از وظایف آن شناسایی این موارد است تا اگر گرایش انحرافی باشد آموزش های صحیح ارایه شود.