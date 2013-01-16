شش میلیارد تومان وام خوداشتغالی به مددجویان دهلران پرداخت شد

حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9 ماه سال جاری 672 پرونده در راستای وام خوداشتغالی مددجویان شهرستان دهلران تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان 141 پرونده بررسی شده که تاکنون شش میلیارد و 950 میلیون تومان برای اجرای طرحها از سوی بانکهای عامل پرداخت شده است.

نوروزی گفت: تعداد 531 پرونده دیگر در حال بررسی هستند که بعد از بررسی نهایی تسهیلات آنها پرداخت خواهد شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران اظهار داشت: عمده ترین درخواست ها در حوزه های دامداری، کشاورزی، مشاغل خانگی هستند.

وی افزود: عمده ترین مشکل بر سر راه مددجویان حرفه آموزی است که خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده تعداد 526 نفر به فنی و حرفه ای شهرستان معرفی کردیم.

نوروزی گفت: دوره های مختلف کامپیوتر، خیاطی، آریشگری، برق کاری، پرورش قارچ، توپ دوزی و جوجه کشی از جمله مهارتهایی هستند که افرد تحت حمایت گذرانده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران اظهار داشت: تمام مجریان که طرحهایی داشته باشند بیمه تامین اجتماعی می شوند و کمیته امداد هزینه بیمه آنها را تا بازنشستگی آنها پرداخت می کند.