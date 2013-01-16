پیشنهاد آقای ابوترابی خیلی خوب است و بروی چشم اما معذورم باید بروم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز چهارشنبه بعد از نطق یک و نیم ساعته خود در جلسه علنی مجلس در خصوص مسائل اقتصادی و راهکارهای رفع این مشکلات با بدرقه جمعی از نمایندگان مجلس به همراه کابینه خود صحن علنی مجلس را ترک کرد.

پیش از اتمام صحبت های احمدی نژاد محمد حسن ابوترابی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که به رئیس جمهور داد از وی خواست تا بعد از پایان نطق خود در جلسه علنی باقی بماند و نظرات نمایندگان را گوش کند.

رئیس جمهور در پاسخ به این درخواست ابوترابی، گفت: پیشنهاد خوبی است بروی چشم می گذارم ولی معذورم چرا که باید به برخی کارهایی که از قبل پیش بینی شده بود برسم.

وی گفت : وقت تعیین کنید ، سئوال طرح کنید ، می آیم.

این صحبت رئیس جمهور باعث اعتراض برخی نمایندگان مجلس شد.