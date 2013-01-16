دولت شرعا از اجرا و امضای برخی مصوبات باید خودداری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که به منظور تشریح برخی مسائل جاری کشور در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود اظهار کرد: قانون اساسی هندسه ای برای نظام حکومتی تعریف کرده است که اگر از حالت خود خارج شود مشکل ایجاد می کند. توسعه مرز اختیارات یک قوه به سایر قوا به ضرر کشور و همه ما است.

وی افزود: جایگاه مجلس بسیار رفیع و مهم است و به لحاظ موضوعات مهمی که در آن مطرح می شود این قوه جایگاه بسیار تاثیرگذاری دارد اما در اصل 138 قانون اساسی تاکید می شود که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به ریاست مجلس تقدیم می شود تا در صورت مغایرت با قانون اساسی، وی علاوه بر ارائه دلیل آن را برای اصلاح به رئیس دولت ارجاع دهد.

رئیس جمهور ارائه لایحه را حق دولت دانست و تصریح کرد: دولت وقتی به نقطه ای می رسد که باید کاری در کشور انجام دهد لایحه به مجلس ارائه می کند. اگر خدای ناکرده لایحه به مجلس بیاید و آنچنان دگرگون شود که برداشت دولت این باشد که اجرای این لایحه اهداف را تامین نمی کند دیگر نیازی به اجرای آن نیست لذا به نظر بنده دولت می تواند در هر مرحله ای لایحه را پس بگیرد و بهتر است اگر نمایندگان نظراتی دارند آن را به صورت طرح از طرف خود ارائه کنند.

احمدی نژاد با اشاره به اصل 126 قانون اساسی عنوان کرد: طبق این اصل رئیس جمهور مسئولیت مسائل مربوط به برنامه و بودجه و امور استخدامی را برعهده دارد و می تواند آن را به دیگری واگذار کند اما اگر این موضوع از ریل قانونی خود خارج شود رئیس جمهور چگونه می تواند مسائل مربوط به برنامه، بودجه، امور استخدامی را پیش برده و کشور را اداره کند.

به گفته وی بر اساس اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور در تمام اقدامات و مسئولیت ها باید حفظ و حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و ... را در نظر داشته باشد و اگر در مواردی بداند خلاف این موضوعات پیش می آید شرعا باید از اجرا و امضای این گونه موضوعات خودداری کند . این اصل ناظر به قسمی است که رئیس جمهور می خورد و البته در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب طبق استعلامی که از شورای نگهبان انجام شده است اجرا و امضا نکردن این گونه موضوعات شامل قسم نمی شود و رئیس جمهور شرعا مجاز به این اقدام است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی اصل و بقای همه ما بوده و این توصیه رهبر معظم انقلاب است گفت: اگر نظر ما استقلال قواست این استقلال باید برای سه قوه وجود داشته باشد. دولت بدنه کارشناسی کل کشور و مربوط به همه است که باید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم به دیگر قوا هم مراجعه کنند چرا که همه ما برای مردم اینجا هستیم.

وی با انتقاد از اتلاف وقت وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در نهادهای نظارتی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو سوم وقت وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در هفته به نهادهای نظارتی اختصاص می یابد پس چگونه آنها به امور اقتصادی ، صنعت و بازار رسیدگی کنند. البته عمده این موضوعات هم ادعاهای اثبات نشده است. بنده معتقدم اگر کسی تخلف کند در هر قوه ای که باشد باید به شدت با او برخورد شود اما وقتی دو سوم وقت وزرا و رئیس بانک مرکزی به نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برابر مسائل اختصاص می یابد و اعصابی برای آنها باقی نمی ماند چطور می توان از آنها انتظار کار داشت.

احمدی نژاد تاکید کرد که نمی شود یک قوه یکسره تحت فشار باشد حتی با بیان مسائل و دلایل درست، موضوعاتی که بنده مطرح می کنم به معنای دعوا نیست بلکه بیان مشکلات است. ممکن است که روزی برسد که جای ما با شما عوض شود همان طور که بسیاری از نمایندگان مجلس در دولت مشغولند و برخی از همکاران گذشته ما امروز در مجلس حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران در برابر دشمنانش دست بسته نیست و قطعا در برابر مشکلات ایستادگی خواهد کرد. وظیفه ما هم دفاع از حقوق ملت است. اقتصاد را نمی توان از چند نقطه مدیریت کرد بلکه باید با تفاهم و تعامل آن را پیش برد و در این زمینه هم دعوایی هم با دیگری نداشت.

رئیس جمهور تصریح کرد: آقای ابوترابی یادداشتی به بنده دادند که بنشینم و صحبت های نمایندگان را گوش کنم . این حرف درستی است و بنده آن را کاملا قبول دارم مشکلی هم در این زمینه نیست. موضوع را هماهنگ کنید بنده حتی حاضرم چهار ساعت بیایم اینجا بنشینم و سخنان نمایندگان مجلس را گوش کنم تا موضوعات هر چه بهتر پیش برود.

احمدی نژاد اضافه کرد: از متخصصان، کارشناسان، دانشگاهیان و ... می خواهم که در مورد موضوعات مطرح شده تفکر کرده و در این زمینه برنامه ریزی کنند تا کشور را به سمت تعالی سوق بدهیم. ملتی که تاریخ، فرهنگ، تمدن، پیامبر، علی، حسین، و مهدی دارد شایسته پیشرفت است و باید همه قله ها را فتح کند.