روش تعلیم و تربیت در نظام آموزشی کشور باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طبرسی صبح چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهارداشت: در نهادهای آموزشی که فراگیری علم و دانش در این مکان مقدس رخ می دهد باید از خروجی آن به شیوه صحیح و در راستای منویات رهبری استفاده شود.

وی با بیان اینکه معلمی شغل انبیا و امامان معصوم بوده است، گفت: باید در شیوه تعلیم و تربیت دانش آموزان همانند انبیا الهی عمل کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه محیط آموزشی با اندیشه و فکر دانش آموزان سر و کار دارند، گفت: تمام لغزش ها و انحرافاتی که در جامعه اتفاق می افتد به دلیل آن بوده که ما دانش داریم ولی گرایش نداریم.

طبرسی گفت: دانشمندان نخبه و هسته ای که در کشور در عرصه های علمی افتخار آفرینی می کنند همگی برخاسته از آموزش و پرورش بوده که با اختراعات خود می توانند جهان را به حرکت در بیاورند.

وی با بیان اینکه اداره آموزش و پرورش کار دشواری است، گفت: هنوز به شغل مقدس معلمی که آن را با انبیا الهی مقایسه می کنند توجیه نیستیم.

طبرسی گفت: امروزه هیچ خانواده ای در کشور ما وجود ندارد که جزو خانواده آموزش و پرورش نباشد و تنها نهادی است که تمام مردم جامعه با ان سروکار دارند.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش و پرورش پاک و دینی همراه با علوم اسلامی ترویج یافته است، گفت: باید تربیت اسلامی همراه با آمیزه های دینی در عرصه های علمی به داشن اموزآن آموزش دهیم.