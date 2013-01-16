لاریجانی: با رئیس جمهور موافقم، نباید کاری کرد که باعث سوء استفاده شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از سخنرانی رئیس جمهور و زمانی که احمدی نژاد جلسه را ترک کرد طی سخنانی گفت: چند نکته وجود دارد. ای کاش آقای رئیس جمهور بودند و اعضای هیات دولت بودند تا نکاتی را عرض می کردیم.

وی ادامه داد: نکته نخست این ایده و فکر که آقای رئیس جمهور تشریف آوردند به مجلس و ایده های خود را برای اصلاح امور مطرح کردند امر پسندیده ای است ما نفس این کار را درست می دانیم و خوب است که ایده هایشان در مجلس مطرح شود.

لاریجانی گفت: موضوعی که مطرح کردند که بین مجلس و دولت همکاری و تعامل باشد امر درستی است، رویکرد مجلس هم همین بوده که بین دولت و مجلس در مسائل مهم روابط دوستانه و همکاری و تعامل وجود داشته باشد.

لاریجانی گفت: مبنای این رویکرد اولا این است که کارها به قاعده و کارشناسی انجام شود یعنی اگر اصول علمی بر تصمیم گیری ها حاکم باشد هیچ نزاعی پیش نمی آید یا حداقل خواهد شد، نکته دیگر این است که بحث ها همه برای آبادانی و توسعه کشور باشد باید قبول کرد که نمایندگان مجلس بیشترین ارتباط مردمی را دارند. وقتی مشکلات را در کشاورزی و صنعت بیان می کنند هدفشان این است که مشکلات رفع شود.

نماینده قم ادامه داد: این برای ما ایده آل است که وقتی به مناطق خودمان می رویم مردم بگویند کارها خیلی خوب اداره می شود اما وقتی می رویم می بینیم مشکلات جدی جلوی روی آنهاست، نمایندگان باید این مسائل را مطرح کنند و وزرا باید پاسخگو باشند. علت اینکه از وزیران خواهش می شود که به مجلس بیایند و پاسخگو باشند بیان همین مشکلات و چگونگی رفع آنهاست وگرنه نزاعی وجود ندارد.

رئیس مجلس گفت: نکته دیگر صیانت از حقوق مردم است. اساس و رکن مجلس برای این است که از حقوق ملت صیانت کند. یعنی اگر جایی اجحافی می شود یا خلاف قانون انجام می شود باید جلوی آن را بگیریم. کارکرد مجلس این است و این به حال قوای دیگر مفید است که از این ظرفیت مردمی که چشم بینا برای حفظ و صیانت از حقوق مردم است، استفاده کنند.

وی درباره انتقاد رئیس جمهور از میزان فراخوانی مسئولان اقتصادی به مجلس خاطر نشان کرد: طبعا مجلس دنبال این نیست که کارخانه ای خودش تاسیس کند کارش این است که قوانینی که مفید برای آبادانی کشور است وضع کند دوم اینکه نظارت کند تا این قوانین درست اجرا شود و اگر جایی خلاف قانون دید تذکر دهد و آنجا لازم است وزرا بیایند و پاسخگو باشند این حق مردم است ما نماینده مردم برای همین امور هستیم.

لاریجانی تاکید کرد: ما قبول داریم شرایط کشور، شرایط حساسی است مخصوصا هم وضعیت اقتصادی درون کشور و هم وضع تحریم ها و خیلی مهم است.

وی گفت: من با آقای رئیس جمهور هم عقیده هستم که نباید بهانه دست دیگران داد باید به این موضوع توجه کرد که کارهایی نشود که دیگران از آن سوء استفاده کنند.

لاریجانی تاکید کرد: نکته مهمتر این است که با چه روش هایی می توان قدرت تحمل و پایداری ملت را توانمند کرد. تلقی ما این است که اگر تولید ملی در کشور افزایش پیدا کند همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که به تولید توجه شود، پایداری و استقامت ملی بوجود می آید و تحریم ها اثری نخواهد کرد اگر ایرادی دوستان نمایندگان در هدفمند کردن یارانه ها دارند مربوط به نفع آن نیست بلکه هدفمندی یارانه ها را مجلس تصویب کرد با یک قواعدی که ایراد آن است که آن بخش از قانون که مربوط به تولید بود درست اجرا نشد و مشکلاتی که امروز در تولید وجود دارد که در صنعت و کشاورزی آن را می بینید. پس مهمترین مسئله برای دور زدن تحریم ها این است که ما فضای رونق تولید را در کشور بوجود آوریم .

رئیس مجلس گفت: احساس ما این است که الان شرایط تولید وضعیت سختی دارد بنابراین باید به آنها کمک کنیم که بتوانند سرپا بمانند. حتما هر چه تولید مردمی تر باشد به نفع مردم است و مفید است بنابراین این ایده را مفید می دانیم و همین طریق را دنبال می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اینکه سیاست های اصل 44 در مجلس تصویب شد برای همین بود لذا مجلس دغدغه اش همین است وگرنه با اصل هدفمندی یارانه ها آن هم با ضابطه به نحوی که به تولید لطمه نخورد کسی مخالفت ندارد. شرایط باید آماده باشد.

رئیس مجلس گفت: طرح هایی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند چه در مورد زمین و چه در مورد هدفمندی یارانه ها و بانک باید در بستر معقولی در کمیسیون های مربوطه بررسی شود. آنچه که صلاح کشور است و مفید به حال ملت است آنجا با حضور کارشناسان مختلف، دولت و بخش خصوصی و صاحبنظران دیگر تصمیم گیری شود.

لاریجانی گفت: طبیعتا هم باید طی ارائه لایحه ای به مجلس باشد تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم.

وی گفت: اینکه بین دولت و مجلس گفتگوهایی باید صورت گیرد ما هم استقبال می کنیم. آنجا که بخواهد از نظرات نمایندگان و متخصصان مجلس استفاده شود حتما مورد توجه ما است و در این مدت هم همین مسیر پیگیری شده است.

رئیس مجلس در خصوص قانون اساسی و تشخیص حرکت بر اساس آن نیز گفت: باید به صراحت عرض کنیم که به طور جدی معتقد هستیم قانون اساسی میثاق ملی است و همه باید به آن پایبند باشیم و نباید از آن تخطی کنند لذا در این تردیدی نیست. می ماند اینکه گاهی در تشخیص قانون اساسی تفاوت رای وجود دارد. آنجا باید چه کرد؟

وی گفت: قانون اساسی این را مشخص کرده گفته تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. خوب اگر این را قبول داشته باشیم دیگر مشکلی وجود ندارد در همین مسئله ای که مطرح شد در مورد اصل 138 که آیین نامه ها و مصوبات دولت برای اینکه با روح قانون انطباق داشته باشد، رئیس مجلس باید آنها را تایید کند که برای همین هم یک هیات تطبیق تشکیل شده است.

لاریجانی گفت: در اینجا ظاهرا تفاوت رای وجود دارد بسیاری از موارد است که رئیس مجلس آنها را خلاف قانون می داند که دولت به آن اعتراض دارد. اعتراض مسموع نیست زیرا قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. حتی در این قضیه تفسیر شورای نگهبان هم وجود دارد.

لاریجانی گفت: علاوه بر این در این زمینه هم به مقام رهبری هم نامه نگاری شده است ایشان هم به هیات حل اختلاف ارجاع دادند و هیات حل اختلاف نظر تفسیری شورای نگهبان را گرفته است و همان را رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس ابلاغ کردند. پس دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشد. شورای نگهبان در تفسیر این اصل گفته است نظر رئیس مجلس در این زمینه باید اجرا شود. پس چه اختلافی وجود دارد؟

وی گفت: اگر قرار است ما به قانون اساسی پایبند باشیم نمی شود گفت که ما در مورد اصل 126 یا 121 پایبندی داریم اما در این زمینه نظر دیگری داریم. همه جا باید نظر شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد به این موضوع توجه شود و گفت: ممکن است در اصولی از قانون اساسی برداشت ها متفاوت باشد. در این مشکلی نیست اما مبنا را قانون اساسی مشخص کرده و شورای نگهبان باید تفسیر دهد و ما به این پایبندیم لذا این موارد دیگر نباید مطرح باشد.

رئیس مجلس با اشاره به برخی تخلفات قانونی در کشور اظهار داشت: اگر این تخلفات قانونی وجود نداشته باشد مشکلی نیست هم اکنون در برخی از مصوبات اخیر دولت همین اشکال قانونی بوجود آمده است که در هیات تطبیق بررسی شد و نظر هیات تطبیق از نظر انطباق با قانون ابلاغ شده است. چه در بحث استخدام ها که باید چارچوب قانون رعایت شود و خارج از چارچوب اجرای آن امکانپذیر نیست و چه در مورد هدفمندی یارانه ها. در همین مجلس و مجلس گذشته کمیسیون تخصصی از مواردی که تخلف شده ارائه کرد.

وی گفت: اشکالات باید رفع شود نگاه نگاه طبیبانه است. اگر قانون در کشور اجرا شود آن وقت می توان ادعا کرد که عدالت رخ داده است. بدون قانون نمی شود عدالتی رخ بدهد پایه عدالت بر قانون است. باید به این نکته توجه شود که وقت اصلی کشور صرف این سایش های تخلفات قانونی نشود و فکر می کنم یکی از موارد مهم در کار ما و دولت در آینده می تواند همین موضوع باشد.

وی ابراز امیدواری کرد به این مسائل توجه بیشتری شود.