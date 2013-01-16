پزشکان عمومی در مرز خط فقر/ تورم 54 درصدی در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر صبح چهارشنبه در دوازدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور اظهار داشت: بیش از 220 هزار نفر عضو سازمان نظام پزشکی هستند که 80 هزار نفر آنها را پزشکان عمومی تشکیل می دهند.

وی با اعلام اینکه در سال 57 حدود 14 هزار نفر پزشک و دندانپزشک در کشور از نظام پزشکی مجوز داشته اند، اظهار داشت: در حال حاضر این آمار بالای 135 هزار نفر رسیده که می توان گفت جمعیت پزشکان کشور ده برابر شده است.

صدر با اشاره به توسعه کمی جامعه پزشکی در کشور افزود: در سال 57 در حدود 5 هزار نفر از پزشکان بنگلادشی، فیلیپینی، هندی و پاکستانی در کشورمان حضور داشتند که سالانه از این طریق میلیون ها دلار ارز از کشور خارج می‌شد، ولی الان هیچ نیازی به پزشکان خارجی و همچنین اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به دستاوردهای پزشکی و کارنامه درخشانی که جامعه پزشکی به رقم همه مشکلات و تنگناها ایجاد کرده است گفت: متاسفانه در کنار توسعه کمی و کیفی پزشکی در کشور اعتبارات حوزه سلامت رشد متناسب با این شرایط را نداشته است.

وی با اعلام اینکه احتمال دارد ارتباط حوزه سلامت در این سال ها یا در نظر گرفته نشده و یا تخصیص آنها به موقع نبوده است، تصریح کرد: در سال 89 در بودجه کشور ده هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت تخصیص یافت که این بودجه در سال 91 به بالاتر از 20 هزار میلیارد تومان رسید، اما تخصیص پیدا کردن این اعتبارات محل بحث است.

صدر با تاکید بر اینکه برای اصلاح وضعیت نظام سلامت می بایست حوزه سلامت جزو اولویت های سه گانه یا پنج‌گانه قرار بگیرد، افزود: اگر اعتبارات لازم تخصیص یابد سرانه درمان واقعی می شود، اما وقتی این سرانه واقعی نباشد تعرفه ها نیز درست نمی شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام اینکه در سال 74 مصوب شد که قیمت واقعی خدمات سلامت در کشور تعیین شود، ادامه داد: متاسفانه در این سال ها به دلیل ترس از اینکه عددی متفاوت برای تعرفه های واقعی بدست بیاید، دولت ها از انجام آن طفره رفتند.

وی در ادامه به مشکلات پزشکان عمومی کشور اشاره کرد و گفت: براساس آنچه که در تهران برای درآمد زیر یک میلیون تومان به عنوان خط فقر تعیین شده است، آحاد پزشکان عمومی در مرز خط فقر قرار دارند.

صدر با انتقاد از نحوه محاسبات مالی برنامه پزشک خانواده و جایگاه پزشکان عمومی در این برنامه اظهار داشت: متاسفانه تمام هزینه های پزشک خانواده در همان میزان پرداختی در نظر گرفته شده که با این حساب چیزی به عنوان درآمد برای پزشک عمومی باقی نمی ماند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اعلام نرخ تورم 27 درصدی از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم در حوزه سلامت همواره دو برابر نرخ تورم کشور است.

وی با اشاره به مشکلات مردم و جامعه پزشکی از هزینه هایی که از بابت خدمات سلامت به آنها تامین می شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 60 درصد هزینه های درمان به مردم تحمیل می شود که این وضعیت باعث نارضایتی آنان شده است. همچنین پزشکان نیز با توجه به غیرواقعی بودن تعرفه ها از وضعیت موجود راضی نیستند.