تنها معضل فدراسیون دوچرخه سواری مشکلات مالی است

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران در دو گروه سرعت و جاده به صورت مجزا در اردو هستند، اظهارداشت: اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری استقامت ایران در بخش آقایان به منظور حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا هندوستان از بیست و یکم دی ماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شده است. ضمن اینکه دومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری در بخش آقایان و در مواد سرعت هم در جزیره کیش پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تیم ملی سرعت زیر نظر "پراش" و تیم‌های استقامت و نیمه استقامت تحت نظر محمود وفایی و حسین آریان فرد در حال سپری کردن تمرینات هستند. در اردوی دوم تیم سرعت 10 رکابزن پس از تست‌های گرفته شده خط خوردند و در این بخش هم‌اکنون 6 ورزشکار نیز در اردو حضور دارند. ضمن اینکه در قسمت استقامت به زودی از ورزشکاران حاضر در اردو تست گرفته خواهد شد و رکابزنان این بخش هم تقلیل پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه به زودی اردوی تیم ملی بانوان و جوانان را هم آغاز خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: قصد داریم در مسابقات قهرمانی آسیا با تیمی کامل متشکل از بانوان و آقایان در رده‌های سنی مختلف شرکت کنیم. پنجشنبه هفته جاری مسابقات قهرمانی کشوردر این رده سنی برگزار و نفرات برتر به اردوی تیم ملی که از دو هفته آینده تشکیل خواهد شد، دعوت می‌شوند.

قمری در خصوص مشکلات مالی فدراسیون با بیان اینکه امسال، سالی است که ورزش مشکلات مالی دارد، خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته تیم ملی دوچرخه سواری با رکاب‌زنان زیادی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شد؛ اما امسال بنا داریم نفرات را براساس کیفیت و رکوردها ابه رقابت‌ها اعزام کنیم. به واقع افرادی به هندوستان می روند که شانس کسب مدال نیز داشته باشند. در دوره گذشته با 72 نفر در مسابقات شرکت و موفق به کسب 6 مدال شدیم. اما در این دوره مطمئنا نفرات اعزامی به مراتب کمتر از دوره‌های گذشته است. ضمن اینکه هدف اصلی ما درخشش و به دست آوردن مدال‌های خوش رنگتری نسبت به سال‌های قبل است.

وی با اشاره به آب و هوای سرد ایران خاطر نشان کرد: در حال بررسی هستیم که اگر هزینه‌های برپایی اردو در مناطق گرمسیر کشور، با هزینه‌های حضور دو هفته‌ای در هندوستان برابر بود، تیم را به این کشور اعزام کنیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه هنوز نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص نیستند، ادامه داد: با بررسی رکوردها و تست‌های گرفته شده برای ما مشخص خواهد شد که چه نفراتی شانس کسب مدال دارند. با توجه به شرایط خاص مالی سعی‌ما این است که بهترین نفرات را به قهرمانی آسیا اعزام کنیم.

"تا این لحظه مشکل مالی خاصی برای برپایی اردوهای تیم ملی نداشتیم" وی با بیان این جمله اظهارت خود را اینگونه ادامه داد: با توجه به اعتباراتی که از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در اختیار ما قرار گرفته است و همچنین مدیریت در هزینه، مشکل خاصی تا به امروز نداشتیم و شرایط فدراسیون بد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال لغو سفر به دلیل مشکلات مالی وجود دارد؟، تاکید کرد: هر احتمالی ممکن است وجود داشته باشد، اما بعید می دانم که سفرمان به هندوستان لغو شود؛ مگر اینکه در هزینه‌های پرواز، اقامت و خورد و خوراک به مشکل بربخوریم. ضمن اینکه احتمال نرفتن به این مسابقات اصلا در ذهن‌ما نیست.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه مشکل خاصی برای تجهیزات و برگزاری اردوهای تیم ملی نداریم، گفت: 15 هزار دلار برای دوچرخه‌های پیست در حاشیه بازی های المپیک 2012 لندن خریداری کردیم. همین موضوع کمک شایانی به ما در این بخش کرد. البته برای ادامه کار باید منابع مالی ما تقویت شود که در غیر این صورت کار دشواری خواهیم داشت.

قمری با بیان اینکه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همیشه در اعزام‌های مهم، اولویت‌ها را مدنظر گرفتند، افزود: ما تعلیق نیستیم و مشکلی هم برای اعزام تا به امروز نداشته‌ایم. ضمن اینکه چیزی هم در خصوص چنین موضوع به ما اعلام نشده و در حال پیگیری امور نیز هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر هیچ مشکلی به جز منابع مالی که بخواهد جلوی ما را در راه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا بگیرد، وجود ندارد.