واحد بازیافت حلال کارخانه پل فیلم، پلات در البرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هوای پاک صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور علی بغدادی معاون فرماندار، محمدتقی صفری بخشدار مرکزی شهرستان البرز، طاهر مشایخ بخشدارمحمدیه، سید مهدی هاشمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست واحد بازیافت حلال کارخانه پل فیلم، پلات به بهره برداری رسید.

علی بغدادی معاون فرماندار شهرستان البرز در این مراسم افتتاح اظهارداشت: برای جلوگیری از ورود آلاینده ها به هوای محیط و حفظ سلامتی مردم از انجام هر اقدامی که برای کاهش آلودگی هوا باشد کوتاهی نخواهیم کرد.



وی افزود: حفظ سلامت مردم و هوای پاک برای آیندگان یک امر ضروری است که مسئولان و مردم باید در این راستا همت گمارند و همچنین از ورود بخش خصوصی در این زمینه نیز استقبال می کنیم.

معاون فرماندار شهرستان البرز، وجود چنین سیستم های پاکسازی در کارخانجات را اجباری دانست و یادآورشد: برای داشتن محیطی سالم و پاک باید تمامی ارگان ها و مجموعه ها وارد شوند چرا که داشتن هوای پاک مربوط به همه است و هیچ کس نمی تواند اظهار بی اعتنایی نسبت به آن کند.



وحید بیاضیان مدیرعامل شرکت پل فیلم، پلات هم در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت های بانکی برای افتتاح این واحد اظهارداشت: این سیستم جزء معدود واحد های دارای این فناوری در خاور میانه و برای اولین بار در سطح کشور است که در سری کارخانجات صنعت چاپی پلی پروپیلن امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: این واحد توانایی ظرفیت مکش 120 هزار متر مکعب هوای آلوده محیط شرکت و کارگاهی را داراست که پیش بینی می شود تا 150 هزار متر مکعب هم افزایش پیدا کند.

بیاضیان تصریح کرد: تا قبل از راه اندازی این سیستم 500 کارگر این مجموعه مجبور بودند از ماسک های بخصوصی استفاده کنند تا در معرض خطرات آلودگی مواد پسماند کارخانه قرار نگیرند اما امروز با راه اندازی این سیستم سوزش چشم و بیماری های تنفسی ناشی از آلودگی محیط کار بی معنا خواهد بود.

وی بیان کرد: سیستم حلال مرکب توانایی جذب چهار تن مواد آلاینده و تغلیظ و تبدیل آن به صورت مایع را دارد و کاملا مکانیزه و تخصصی است که توسط متخصصان داخلی و دانش بومی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال طراحی و تولید شده است.