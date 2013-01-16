صادرات 385 میلیون دلاری فولاد ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: در مدت 9 ماه سال جاری ارزش صادرات فولاد و محصولات فولادی با رشد 5درصدی همراه شد.



در این مدت بیشترین ارزش صادرات مربوط به محصولات گرم بود به طوری که 218میلیون دلار از رقم فوق به صدور این محصولات اختصاص داشت و پس از آن میلگرد و تیرآهن قرار گرفتند.



از سوی دیگر صدور تیرآهن در این مدت 333درصدی رشد یافت. همچنین در مدت مورد بررسی به منظور رشد ارزش افزوده در داخل کشور ،میزان صادرات فولاد خام به کشورهای متقاضی با کاهش محسوسی همراه شد به گونه ای تا پایان آذر ماه میزان تناژ و ارزش صادرات شمش فولادی به ترتیب 82 و 79درصد کاهش یافت.

