نرگس آبیار کارگردان فیلم "اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند" با بیان این مطلب، در توضیح مشکلاتی که برای ساخت این فیلم داشته است به خبرنگار مهر، گفت: من هم مانند تمام فیلمسازان فیلم اول با مشکلات بسیاری در ساخت این فیلم مواجه بودم و پس از دو سال انتظار برای پیدا کردن تهیهکننده، در نهایت با دو تهیهکننده؛ ابوذر پورمحمدی و حسین قاسمی برای تولید این فیلم به توافق رسیدیم.
این کارگردان در ادامه با اشاره به کیفیت آثار تولید شده در حوزه فیلمهای اول گفت: با وجود بالا بودن هزینههای تولید فیلمهای اول به ویژه در شرایطی که در اقتصاد مقاومتی قرار داریم، ولی شنیدهام آثار این بخش از کیفیت قابل قبولی برخوردارند. اما با وجود اینکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دست از حمایت فیلمسازان فیلم اولی کشیده و همچنین بالا بودن هزینههای تولید، خوشبختانه با فیلمهای خوبی از تولیدات کارگردانهای فیلم اول در جشنواره مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود: معتقدم که حمایت از فیلمسازان اول باید وجود داشته باشد تا هر فیلمسازی با اندک تجربهای که دارد دست به ساخت فیلم نخست خود نزند. در واقع ضرورت حمایت از فیلمهای اول از این جهت مهم است که باید گزینش درستی از این آثار وجود داشته باشد.
نرگس آبیار در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر تولید فیلمهای اول گفت: قطعا نیاز به متولی و حامی در عرصه تولید فیلمهای اول توسط کارگردانهایی که آثار موفق در عرصه مستند و فیلم کوتاه داشتهاند، وجود دارد. بنابراین معتقدم که یکی از نهادهای سینمایی باید عهدهدار این حمایت باشد.
کارگردان فیلم "اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند" در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موضوع این فیلم گفت: این فیلم داستان زن بارداری به نام لیلا است که گلاره عباسی نقش آن را بازی میکند. این زن باردار یک دختر 10 ماهه نیز دارد که به همراه همسرش فرید که حسام بیگدللو نقش آن را بازی میکند، داستان را پیش میبرند.
وی در ادامه افزود: این زوج جوان، مستاجر دو پیرزن هستند که در مهمانی خانه خود با اتفاق پیش پا افتادهای مواجه میشود که این اتفاق زندگی او را تحتتاثیر قرار میدهد. این داستان در برگیرنده زندگی آدمهای اطراف خودم است. دوسال پیش فیلمنامه این اثر سینمایی را نوشتم و دنبال تهیهکننده میگشتم تا اینکه آقایان ابوذر پورمحمدی و حسین قاسمی به عنوان تهیهکننده پای کار ایستادند.
آبیار در ادامه صحبتهای خود با اشاره به چرایی انتخاب عنوان این فیلم گفت: گاهی اوقات انسان در زندگی دچار روزمرهگی میشود تا جاییکه درگیر و دار این روزمرهگی از جزئیات زندگی آدمهای اطراف و حتی خودش غافل میشود. در این فیلم تلاش کردم درباره غفلت از خانواده و کسانی که بسیار دوستشان داریم، صحبت کنم.
وی در پایان افزود: به همین دلیل معتقدم عنوان فیلم "اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند" هشداری است به زندگیای که هر یک از ما امروزه به نوعی درگیر آن هستیم.
نظر شما