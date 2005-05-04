كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد شهر ري به بهره برداري مي رسد // 80 استاد به صورت تمام وقت جذب دانشگاه آزاد شهر ري شدند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، رحيم سرور افزود: عليرغم جايگاه بالاي معلم در دين اسلام و در تاريخ ايرانيان، امروز چالش هاي عمده اي اين جايگاه را تهديد مي كند.

وي تصريح كرد: يكي از اين چالش ها بحث مقابله مستقيم يا غير مستقيم كشورهاي توسعه يافته با پيشرفت علمي كشورهاي درحال توسعه از طريق جذب نخبگان و گروه بندي اطلاعات است.

رئيس دانشگاه آزاد شهر ري خاطرنشان كرد: يكي از مباحث توليد علم و نهضت نرم افزاري كه بارها بر آن تاكيد شده، تغيير شيوه هاي آموزش در محيط هاي دانشگاهي است.

سرور تاكيد كرد: تغيير رفتارها وقتي اتفاق مي افتد كه شناخت ياد گيرنده از ياد دهنده كامل شود. اگر خواهان حل مشكلات فرهنگي و توليد دانش فني هستيم، ياد گيري بايد به معناي واقعي صورت گيرد، خروجي دانشگاه ها بالاتر از سطح اساتيد بيانديشد و شيوه ارتباطي اساتيد با دانشجو تغيير كند. اين مساله تنها با كمك اساتيد حل خواهد شد.

وي افزود: ما در خصوص حل مشكلات فيزيكي تلاش خود را كرده ايم و مشكلات دانشگاه را تا حدود زيادي در اين زمينه حل كرده ايم و انتظار داريم اساتيد نيز براي بالا رفتن كيفيت آموزشي دانشگاه ما را ياري دهند.

وي تصريح كرد: مشكل اساسي ما فضاي فيزيكي مجموعه بود. ظاهر و سيماي نامناسب دانشگاه باعث ايجاد تنش درمحيط دانشجويي مي شد. برنامه وسيعي از خرداد 83 با حضور دكتر جاسبي صورت گرفت به طوريكه هم اكنون بزرگترين مجتمع فرهنگي، كانون قرآن و عترت، مركز IT و كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد شهر ري در آستانه بهره برداري قرار دارند.

سرور خاطر نشان كرد: زمينه لازم براي حضور پررنگ اساتيد در دانشگاه فراهم شده است به طوريكه اساتيد بايد به صورت تمام وقت در اختيار دانشگاه و دانشجويان باشند. در اين زمينه 80 استاد به صورت تمام وقت جذب دانشگاه آزاد شهر ري شده اند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري تصريح كرد : با تلاش ها و پيگيري هايي كه توسط دانشگاه انجام شد 32 هكتار زمين به تملك دانشگاه درآمده كه ديواركشي هاي آن نيز انجام شده است. قصد داريم بيشتر اين زمين ها را به بخش هاي فرهنگي، مراكز خوداشتغالي، مركز تحقيقات، سالن ورزشي، خوابگاه ها، استاد سرا و سالن غذا خوري اختصاص دهيم.