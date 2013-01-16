آمادگی برج میلاد تهران برای برگزاری جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران با بیان این مطلب گفت: در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، ششمین برج بلند مخابراتی دنیا مفتخر است که میزبان اهالی رسانه، هنرمندان و منتقدان باشد و به همین منظور امکانات و تجهیزات سالن مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران را برای امسال افزایش داده ایم.

وی افزود: برای این دوره از برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری کشور، تمامی سالن های نمایش فیلم مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران مجهز به سیستم نمایش دیجیتال شده اند.

به گفته هوشیار پارسیان، همچنین براساس طراحی های انجام شده، تمامی صندلی های سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران تعویض شده و اهالی رسانه، هنرمندان و منتقدان می توانند در تمامی قسمت های سالن روی صندلی های مبله به تماشای فیلم های مورد علاقه خود بپردازند.

مدیرعامل برج میلاد تهران اعلام کرد : همچنین با توجه به انتقادات اهالی رسانه در سال گذشته مبنی بر کم سرعت بودن اینترنت، برای این دوره از جشنواره، سالن ویژه ای را در مرکز همایش های برج میلاد تهران اختصاص به خبرنگاران داده که در این سالن اینترنت با پهنای باند بسیار زیاد در اختیار اهالی رسانه قرار می گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: برج میلاد تهران وظیفه ذاتی خود می‌داند که در راستای برگزاری مهم‌ترین رویداد سینمایی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران همانند سال‌های گذشته نهایت همکاری را با مسئولان و اهالی رسانه داشته باشد.