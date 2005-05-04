انتصاب در مركز ورزش همگاني و تفريحي سازمان تربيت بدني

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم محمد عليپور خطاب به مهدي نفر آمده است : نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي و با شناختي كه از شما دارم به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان رئيس دفتر معاون سازمان و رياست مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي منصوب مي كنم. اميد است با اتكال به نيروي لايزال الهي و بهره گيري از همكاري و همفكري همكاران مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.