  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷

انتصاب در مركز ورزش همگاني و تفريحي سازمان تربيت بدني

محمدعليپور معاون سازمان تربيت بدني و رئيس مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي، رئيس دفتر خود را منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم محمد عليپور خطاب به مهدي نفر آمده است : نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي و با شناختي كه از شما دارم به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان رئيس دفتر معاون سازمان و رياست مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي منصوب مي كنم. اميد است با اتكال به نيروي لايزال الهي و بهره گيري از همكاري و همفكري همكاران مركز توسعه ورزش همگاني و تفريحي در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.

کد مطلب 179254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها