حجم موقوفات در حوزه خدمات اجتماعی نسبت به گذشته کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام افزود: با توجه به کاهش موقوفات در سالیان گذشته، برنامه ریزی و تلاش ادارات اوقاف و امور خیریه موجب شد که در سال جاری شاهد افزایش حجم موقوفات جدید باشیم که این آینده روشنی را پیش روی عرصه وقف ترسیم می کند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد با اشاره به برخی از موقوفات مرحوم حسین ملک، آن‎ها را موقوفات شهری عنوان کرد و افزود: در سال‎های اخیر هم نمونه‎هایی همچون موقوفات خانم بهرمان و خانم برزگر داشته‎ایم که یکی از آن‎ها یک فرهنگ سرا و دیگری پارک نصرت را وقف کرده است.

شادکام با تاکید بر لزوم بهره گیری از موقوفات در جهت شیوه‎های نوین فرهنگی تبلیغی گفت: از آن جا که امروز دشمنان از ظرفیت‎های جدیدی در جهت تخریب و تقابل با مباحث اعتقادی شیعه به خصوص درباره تاریخ شیعه و زندگانی اهل بیت استفاده می‎کنند، اکتفا به شیوه‎های سنتی موجب نارسایی پاسخ ما به این شبهات می ‎شود.

وی با اشاره به نمایش‎های آیینی بصیرت عاشورایی که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار شده است، گفت: اگر از این شیوه‎های نوین بهره نگیریم، ممکن است این شبهه پیش بیاید که مبانی ما دچار ضعف و نقصان است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد نمایش‎های آیینی را تعزیه و شبیه خوانی به شیوه‎ای جدید دانست و افزود: از آن جا که در تعزیه کمتر از ابزار و تکنولوژی امروز استفاده می‎شود، این ابتکارات در اجرای نمایش‎های آیینی موجب اثربخشی بیشتر این برنامه‎ها می‎شود.

شادکام از برپایی جشنواره «وقف در خدمات شهری» از سوی شهرداری مشهد خبر داد و افزود: در این جشنواره که امیدواریم در ماه آینده برپا شود علاوه بر تقدیر از واقفان این حوزه، ظرفیت‎های وقف در بحث خدمات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و سایر حوزه‎های تحت مدیریت شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و آماده ارائه به واقفان است.