حجم موقوفات در حوزه خدمات اجتماعی نسبت به گذشته کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام افزود: با توجه به کاهش موقوفات در سالیان گذشته، برنامه ریزی و تلاش ادارات اوقاف و امور خیریه موجب شد که در سال جاری شاهد افزایش حجم موقوفات جدید باشیم که این آینده روشنی را پیش روی عرصه وقف ترسیم می کند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد با اشاره به برخی از موقوفات مرحوم حسین ملک، آنها را موقوفات شهری عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر هم نمونههایی همچون موقوفات خانم بهرمان و خانم برزگر داشتهایم که یکی از آنها یک فرهنگ سرا و دیگری پارک نصرت را وقف کرده است.
شادکام با تاکید بر لزوم بهره گیری از موقوفات در جهت شیوههای نوین فرهنگی تبلیغی گفت: از آن جا که امروز دشمنان از ظرفیتهای جدیدی در جهت تخریب و تقابل با مباحث اعتقادی شیعه به خصوص درباره تاریخ شیعه و زندگانی اهل بیت استفاده میکنند، اکتفا به شیوههای سنتی موجب نارسایی پاسخ ما به این شبهات می شود.
وی با اشاره به نمایشهای آیینی بصیرت عاشورایی که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه برگزار شده است، گفت: اگر از این شیوههای نوین بهره نگیریم، ممکن است این شبهه پیش بیاید که مبانی ما دچار ضعف و نقصان است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد نمایشهای آیینی را تعزیه و شبیه خوانی به شیوهای جدید دانست و افزود: از آن جا که در تعزیه کمتر از ابزار و تکنولوژی امروز استفاده میشود، این ابتکارات در اجرای نمایشهای آیینی موجب اثربخشی بیشتر این برنامهها میشود.
شادکام از برپایی جشنواره «وقف در خدمات شهری» از سوی شهرداری مشهد خبر داد و افزود: در این جشنواره که امیدواریم در ماه آینده برپا شود علاوه بر تقدیر از واقفان این حوزه، ظرفیتهای وقف در بحث خدمات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و سایر حوزههای تحت مدیریت شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و آماده ارائه به واقفان است.
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