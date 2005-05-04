به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " بنيتا فررو - والدنر " كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپايي در ادامه اين گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد در توضيح ارزيابي خود از رفراندوم آتي فرانسه در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور خاطر نشان ساخت : من به رفراندوم 29 ماه مي فرانسوي ها خوش بين هستم .

وي افزود : توضيحات روشنگرانه كارشناسان و سياستمداران فرانسه مي تواند در آماده سازي افكار عمومي در اين كشور در آستانه برگزاري رفراندوم قانون اساسي موثر و مفيد واقع شود .

كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپايي در خصوص وجود راه حل ديگري براي اجراي قانون اساسي واحد اروپايي به استاندارد گفت : راه حل دومي در اين راستا وجود ندارد . من نمي خواهم به هيچ وجه در اين زمينه اظهار نظر كنم .

فررو- والدنر در بخش ديگري از اين گفتگو پيرامون نشست آتي اتحاديه اروپايي و روسيه تصريح كرد : روسيه و اتحاديه اروپايي از دير هنگام داراي رابطه تنگاتنگ و نزديك بوده اند .

وي درپايان افزود : طرفين همچنين سعي دارند تا سطح روابط دوجانبه خود را افزايش دهند .