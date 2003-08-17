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۲۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۲۲

در جلسه عصر امروز مجلس

لايحه تقسيم استان خراسان به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بازگشت داده شد

لايحه تقسيم استان خراسان به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بازگشت داده شد

در جلسه علني عصر امروز مجلس لايحه تقسيم استان خراسان كه كار بحث و بررسي پيرامون آن از صبح امروز آغاز شده بود به دليل اينكه نمايندگان مجلس به تصميم مشتركي در اين باره نرسيدند، به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بازگشت داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، لايحه تقسيم استان خراسان نخستين و مهمترين دستور جلسه علني امروز مجلس بود كه پس از 2 ساعت بحث و تبادل نظر مخالفان و موافقان هيچ يك از پيشنهادهاي دولت و نمايندگان و كميسيون در خصوص تقسيم خراسان به  2،3 و 5 استان و يا ايالت خراسان راي نياورد و بدليل عدم ارائه پيشنهاد جايگزين،  اين لايحه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي بررسي  و پيشرفت بازگشت داده شد.

کد مطلب 17926

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