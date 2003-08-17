لايحه تقسيم استان خراسان به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بازگشت داده شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، لايحه تقسيم استان خراسان نخستين و مهمترين دستور جلسه علني امروز مجلس بود كه پس از 2 ساعت بحث و تبادل نظر مخالفان و موافقان هيچ يك از پيشنهادهاي دولت و نمايندگان و كميسيون در خصوص تقسيم خراسان به 2،3 و 5 استان و يا ايالت خراسان راي نياورد و بدليل عدم ارائه پيشنهاد جايگزين، اين لايحه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي بررسي و پيشرفت بازگشت داده شد.