به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سینما بِلِند، پس از اعلام این که دن براون نویسنده موفق آمریکایی قهرمان سرشناسش رابرت لانگدون را بار دیگر در یک رمان جدید به نام "دوزخ" درگیر می‌کند، اعلام شد فیلمی که با اقتباس از رمان پرفروش "نماد گمشده" او ساخته می‌شود هم به زودی راهی سینما می‌شود.

بر مبنای گزارش‌هایی که به گوش می رسد، کار نوشتن فیلمنامه این اثر که با حضور خود دن براون انجام می شود در حال تمام شدن است و به دنبال آن کار مقدمات تهیه فیلم از سال 2013 آغاز خواهد شد. با این حال برنامه‌های تام هنکس نقش تعیین‌کننده‌ای در این برنامه‌ریزی دارد.

کتاب "نماد گمشده" که سال 2009 منتشر شد سومین کتاب دن براون با حضور قهرمانی به نام رابرت لانگدون بود. او ابتدا در "فرشتگان و شیاطین" در سال 2000 و بعد در "کد داوینچی" در سال 2003 ظاهر شده بود. او یک نشانه‌شناس از دانشگاه هاروارد است که در پی حل مسایل اسرارآمیز تاریخی برمی‌آید.

با این حال لس آنجلس تایمز اطلاعاتی از اقتباس سینمایی جدید از اثر دن براون به دست داده و گفته دنی استرانگ که فیلمنامه "تغییر بازی" را برای اچ.بی.او نوشته و هفته پیش در بخش فیلم‌های سینمایی جایزه گلدن گلوب را برده پیش نویس‌های این فیلمنامه را ظرف یکی دو هفته آینده ارایه می‌کند. در حالی که ران هاوارد کارگردانی "کد داوینچی" و "فرشتگان و شیاطین" را انجام داده، اما کارگردانی فیلم جدید بر عهده او نخواهد بود و مارک رومنک که کارگردانی "عکس یک ساعته" را انجام داده بود، این فیلم را کارگردانی می‌کند.

بنا به گفته تایمز، تام هنکس که در فیلم‌های قبلی در نقش رابرت لانگدون بازی کرده در این فیلم هم بازی می‌کند اما فعلا سر او شلوغ است وبه تازگی بازی در فیلم "نجات آقای بنکس" را تمام کرده و قرار است به زودی بازی در فیلم "مرد خوش شانش" از نورا افرون فقید را شروع کند. اما امید می رود با آماده شدن مقدمات فیلم "نماد گمشده" سر هنکس هم خلوت شود.

کلمبیا پیکچرز درباره رمان جدید دن براون که گفته شده ماه می (اردیبهشت) راهی قفسه کتابفروشی های می شود، هنوز ابراز نظری نکرده است.