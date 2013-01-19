معافیتهای جدید سربازی/ شرایط معافیت فرزندان مددجویان و ایثارگران

سرهنگ حجت الله واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون جدید سه مورد معافیت مشمولان ازجمله معافیت مشمولی که همسرش فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر بوده تا زمانیکه ازدواج مجدد نکرده است لحاظ شده است. همچنین معافیت مشمولی که همسرش بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد و معافیت یکی از فرزندان یا یکی از برادران سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کرده باشد در قانون جدید اضافه شده است.

وی ادامه داد: در مجموع می توان گفت که در قانون جدید یکسری معافیت ها اضافه شده به عبارتی در این قانون دامنه معافیت ها افزایش پیدا کرده است مانند معافیت مدد جویان و معافیت فرزندان ایثارگران که از نظر کمی افزایش داشته است.

معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی در مورد معافیتهای مددجویان گفت: در این قانون به منظور حمایت از جامعه معلولان و مددجویان و خانواده هایی که نیازمند حمایت هستند یک سری معافیتها با عنوان معافیت مددجویان پیش بینی شده که شامل این موارد است. معافیت یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند. معافیت مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول دارند.

معافیت تنها پسر خانواده های تحت پوشش که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر هستند.

معافیت مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی- حرکتی ازدواج می کنند که در این مورد به مشمولان پنج سال

معافیت موقت داده می شود و درصورت استمرار ازدواج پس از پنج سال، معافیت موقت تبدیل به معافیت دایم می شود.

واعظی نژاد با اشاره به معافیتهای فرزندان ایثارگران تاکید کرد: قانونگذار برای پاسداشت فداکاریها و خدمات ارزشمند ایثارگران دفاع مقدس، یک سری معافیت ها برای فرزندان ایثارگران پیش بینی کرده است. البته این معافیت ها قبلا نیز تحت عنوان عنایات مقام معظم رهبری وجود داشت که سالیانه تمدید می شد ولی در قانون جدید وظیفه عمومی ضمن اینکه این معافیتها دائمی شده افزایش هم یافته است.

وی افزود: براساس قانون فرزندان شهدا و جاویدالاثرها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند. همچنین به ازای هر 24 ماه آزادگی و هر 25 درصد جانبازی و هر 30 ماه سابقه حضور در جبهه، یک نفر از فرزندان ایثارگران معاف می شود. در صورتی که ایثارگران یاد شده فاقد فرزند ذکور باشند یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت سربازی معاف می شود.

به گفته معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی، تمامی مشمولان جانباز دارای حداقل 10 درصد جانبازی از انجام خدمت معاف هستند. همچنین یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که صاحب فرزند نمی شود نیز از انجام خدمت معاف است. مشمولانی که با جانبازان اناث دارای حداقل 25 درصد جانبازی ازدواج کنند به صورت موقت از خدمت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج از معافیت دائم بهره مند می شوند.