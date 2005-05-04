رئيس تيم تحقيق سازمان ملل : اين تيم حتي با يك سرباز سوريايي در لبنان برخورد نكرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، سرتيپ الحاجي محمد كانجي از سنگال كه معاون مشاور نظامي عملياتهاي حافظ صلح سازمان ملل را برعهده دارد به خبرگزاري فرانسه گفت : اين تيم با يك سرباز سوريايي در لبنان برخورد نكرده است .



سوريه كه با فشارهاي بين المللي روبروست هفته گذشته اعلام كرد عمليات عقب نشيني از لبنان را به پايان رسانده است .

بنابراين گزارش ، تيم سازمان ملل كه وظيفه تحقيق در باره عقب نشيني سوريه از لبنان را برعهده دارد، روز دوشنبه وارد لبنان شد . اين تيم پيش از اين ، براي گفتگو با مقامات سوريه و دريافت مدارك مربوط به عقب نشيني در دمشق بسر مي برد .

اين اظهارات صريح اين مسئول سازمان ملل حاضردرلبنان درحالي است كه ميشل بارنيه وكاندوليزارايس وزيران امورخارجه فرانسه و آمريكا اخيرا دراقدامي مداخله جويانه دربيانيه اي مشترك بارديگر برضرورت پايان حضورنيروهاي سوري درلبنان تاكيد كردند.

رايس و بارنيه كه نمايندگان كشورشان درشوراي امنيت سازمان ملل متحد تلاش كردند تا قطعنامه 1559 را به منظورپايان دادن به حضورنيروهاي سوري درلبنان به تصويب برسانند، تصريح كردند: منتظر نتيجه تحقيقات تيم بازرسان سازمان ملل متحد در مورد عقب نشيني نيروهاي سوري ازلبنان باقي خواهند ماند.آنها درحالي كه درامورداخلي كشورهاي منطقه دخالت مي كنند ياد آورشدند كه پايان يافتن هرگونه حضور سوريه درلبنان وتوقف دخالت مستمر در امور داخلي اين كشوربراي ايجاد روابط متعادل و همسو ميان دو كشور ضروري است .

وزيران خارجه آمريكا و فرانسه در اين بيانيه گفتند: ما انتظار داريم تمام بندهاي قطعنامه1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجرا شود همانطوري كه انتظارهمكاري كامل ميان طرفهاي لبناني براي تحقق اين هدف ازطريق روند سياسي جاري داريم .

رايس وبارنيه ازپذيرفتن كمك سازمان ملل متحد توسط دولت لبنان استقبال كرده وعنوان نمودند : ازمقامات دولت لبنان انتظار داريم تيمي مستقل ازناظران بين المللي را براي نظارت بر روند انتخابات به لبنان بپذيرند.

آنها همچنين پيشنهاد كمك فرانسه وآمريكا به لبنانيها براي برگزاري انتخابات مطرح كردند. درپايان بيانيه مشترك وزيران امور خارجه آمريكاوفرانسه آمده است ما ازتمام طرفهاي ذيربط انتظارداريم براي كشف واقعيت تروررفيق حريري نخست وزير سابق لبنان همكاري كنند.