دايرةالمعارف اثر آفرينان با ويرايش جديد منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، دايرةالمعارف اثر آفرينان كه به بررسي زندگينامه نام آوران فرهنگ ايران از آغاز تا 1300 هجري شمسي مي پردازد با ويرايش جديد در 12 هزار مدخل منتشر مي شود.

اين دايرةالمعارف به شرح زندگي آثار و خدمات بزرگان نامي فرهنگ ايراني مي پردازد سعي نموده با مراجعه به منابع و ماخذ دست اول و مهم مدخلها را تكميل نمايد. دايرةالمعارف اثر آفرينان بالغ بر چهل عنوان فرهنگي را نيز در كنار مدخلها استفاده كرده است.

اين دايرة المعارف در سال 72 توسط دكتر سيد كمال حاج سيد جوادي و با نظارت علمي مرحوم دكتر عبدالحسين نوايي و با همكاري تعدادي از پژوهشگران آغاز به كار فيش نويسي نمود. در سال 75 فيش نويسي ها تكميل و در سال 77 اولين جلد آن منتشر شد. جلدهاي بعدي نيز به طور مرتب هر سال منتشر شد. ويرايش اين مجموعه شش جلدي بر عهده مينا احمديان قرار داشت.

لازم به ذكر است اين دايرةالمعارف به زودي به صورت CD منتشر مي شود .