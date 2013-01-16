به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ایران بر اساس رأی خود، "نیما شهبازی" ملیپوش زنجانی واترپلو را تا اطلاع ثانوی از حضور در همه مسابقات این رشته محروم کرد تا واترپلوی زنجان که این روزها حال و روز خوبی نداشته و در لیگ برتر امسال نیز فانوس به دست است با این مشکل جدید هم مواجه شود.
طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون شنا، ملیپوش زنجانی به دلیل بیانضباطی در اردوی تیمملی جوانان که عازم رقابتهای جهانی در استرالیا شده بود این تصمیم اتخاذ شده است و با توجه به اینکه بازیکن مذکور در دومین جلسه کمیته انضباطی نیز که 24 دیماه برگزار شد، حضور نیافت، باعث شد تا رأی کمیته انضباطی فدراسیون شنا مبنی بر محرومیت ملیپوش زنجان از حضور در همه مسابقات تا اطلاع ثانوی صادر شود.
مسئول اجرایی هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان زنجان با اعلام اینکه در این خصوص مکاتبات زیادی با فدراسیون شنا صورت گرفته است گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری جلسه دوم کمیته انضباطی فدراسیون بلافاصله بعد از تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر بودهیچگونه اطلاعرسانی به بازیکن مذکور جهت حضور در این جلسه صورت نگرفت.
محمد نجفی با تأکید بر اینکه مکاتبات مذکور با فدراسیون شنا جهت رفع این مشکل ادامه خواهد داشت افزود: بدون شک هیئت شنای زنجان نسبت به رأیی که کمیته انضباطی فدراسیون صادر کرده است معترض است امیدواریم این موضوع طی روزهای آتی مرتفع شود چرا که شهبازی یکی از ملیپوشان ارزنده واترپلو کشورمان است که باید مجددا به میادین ورزشی باز شد.
پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان
به همت انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه زنجان در حالی برگزار خواهد شد که آمار و بازخورد های چهار دوره ی قبلی حاکی از موفقیت این مسابقات است.کسب عناوینی در سطح جشنواره های ملی مانند کسب رتبه ی اول جشنواره ملی حرکت که مسابقه ای بین انجمن های علمی کل کشور است نمونه ای از این موفقیت هاست.
ایجاد محیطی سالم و توام با نشاط از جمله مشخصه های این مسابقات بوده که توانسته است ضمن ایجاد حس خلاقیت در دانشجویان و ایجاد رقابت ، محیط صمیمانه ای را بوجود آورد تا علاوه بر محک سطح تفکرها در عرصه ی مهندسی ،زمینه ای نیز برای ارتباط علمی هر چه بیشتر بین دانشگاه های کشور فراهم آورد.
این مسابقات در دو گرایش سازه سنگین و سازه راندمانی در روزهای 13 الی 15 اسفند ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد و عزیزان علاقه مند می توانند از تاریخ 18بهمن ماه لغایت 3 اسفند با مراجعه به سایت www.itssa.irثبت نام به عمل آورند.در ضمن شرایط شرکت در مسابقه و آیین نامه ی مسابقات در همین سایت قرار داده شده است.
داوری و آیین نامه های این مسابقات از لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار داد که مسوولیت تدوین این مهم بر عهده ی اساتید برتر هیئت علمی دانشگاه زنجان و مشاوران عالی انجمن شبیه سازی سازه های خرپایی ایران می باشد.
جوایز در هر گرایش برای تیم اول 15 میلیون ریال و برای تیمهای دوم و سوم به ترتیب 10 و پنج میلیون ریال خواهد بود.
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