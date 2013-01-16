به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ایران بر اساس رأی خود، "نیما شهبازی" ملی‌پوش زنجانی واترپلو را تا اطلاع ثانوی از حضور در همه مسابقات این رشته محروم کرد تا واترپلوی زنجان که این روزها حال و روز خوبی نداشته و در لیگ برتر امسال نیز فانوس به دست است با این مشکل جدید هم مواجه شود.

طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون شنا، ملی‌پوش زنجانی به دلیل بی‌انضباطی در اردوی تیم‌ملی جوانان که عازم رقابت‌های جهانی در استرالیا شده بود این تصمیم اتخاذ شده است و با توجه به اینکه بازیکن مذکور در دومین جلسه کمیته انضباطی نیز که 24 دی‌ماه برگزار شد، حضور نیافت، باعث شد تا رأی کمیته انضباطی فدراسیون شنا مبنی بر محرومیت ملی‌پوش زنجان از حضور در همه مسابقات تا اطلاع ثانوی صادر شود.

مسئول اجرایی هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان زنجان با اعلام اینکه در این خصوص مکاتبات زیادی با فدراسیون شنا صورت گرفته است گفت: با توجه به اینکه زمان برگزاری جلسه دوم کمیته انضباطی فدراسیون بلافاصله بعد از تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر بودهیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به بازیکن مذکور جهت حضور در این جلسه صورت نگرفت.

محمد نجفی با تأکید بر اینکه مکاتبات مذکور با فدراسیون شنا جهت رفع این مشکل ادامه خواهد داشت افزود: بدون شک هیئت شنای زنجان نسبت به رأیی که کمیته انضباطی فدراسیون صادر کرده است معترض است امیدواریم این موضوع طی روزهای آتی مرتفع شود چرا که شهبازی یکی از ملی‌پوشان ارزنده واترپلو کشورمان است که باید مجددا به میادین ورزشی باز شد.