گزارشی از زندگی شخصی سید حسن نصرالله/ یک فرمانده ارتش تمام عیار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان در گزارشی نوشت : سیدحسن نصرالله پس از خواندن نماز صبح، می خوابد اما پیش از آن، تمام شب را به خواندن گزارشهایی که از مراکز رصد اخبار رسیده، می گذراند.

این در حالی است که بسیاری فکر می کنند نصرالله در اماکن زیرزمینی مستقر می شود، اما وی همچون یک انسان عادی زندگی می کند. برخی اوقات در میان مردم بدون حراست شخصی به قدم زدن می پردازد و این موضوع که وی شب و روز را زیرزمین سپری می کند، فقط یک ادعای اسرائیلی است.

سیدحسن نصرالله در منزل خاصی ساکن نیست و ترجیح می دهد در خانه یاران نزدیکش از رهبران حزب الله اقامت کند و آنها نیز همواره خانه های خود را در اختیار دبیرکل حزب الله قرار می دهند.

نصرالله شخصا خانه ای را که می خواهد شب در آن اقامت داشته باشد انتخاب می کند. وی این خانه را در لحظه آخر بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشد انتخاب می کند و تنها یک یا دو نفر از محافظانش از این موضوع مطلع هستند.

دبیرکل حزب الله لبنان کاملا از استراتژیهای دفاعی اطلاع دارد که این مسئله سبب شگفتی غربیها شده است. برخی کشورهای اروپایی که از طریق جریان 14 مارس به ریز گفتگوهای سید حسن نصرالله دست پیدا کرده اند نظرات وی درباره مسائل راهبرد دفاعی را بسیار مهم ارزیابی کرده اند.