تصويربرداري تله تئاتر " جاده اي به سوي كعبه " فردا پايان مي يابد

تاجبخش فنائيان، كارگرداني هنري اين تله تئاتر درباره روند آماده سازي اين اثر به خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: تصويربرداري مجموعه از حدود اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شده است و فردا اين مرحله به اتمام مي رسد. چون دكوپاژ سر صحنه صورت گرفته است، اين اثر نياز به تدوين قابل توجهي ندارد و با برخي دست كاري هاي فني آماده نمايش مي شود.

وي درباره تغيير يكي از بازيگران اين اثر اظهار داشت: ابتدا قرار بود كه اين اثر را با حضور الهام پاوه نژاد ضبط كنيم. اما پس از انجام تمرين ها، بر اثر وقفه اي كه در كار به وجود آمد و سفر خارج از كشوري كه براي اين بازيگر ايجاد شد، من از حضور شهره سلطاني به عنوان بازيگر جايگزين استفاده كردم.

تئاتر تلويزيوني " جاده اي به سوي كعبه " بر اساس متني از آثول فوگارد با عنوان " راهي به سوي مكه " كه به وسيله افسانه محمدي ترجمه و انتشار يافته است، توليد مي شود .

داستان اين تله تئاتر درباره پيرزن هنرمندي به نام هلن است كه در منطقه اي روستايي در آفريقا زندگي مي كند. وي ميهمان دختر جواني در شهر مي شود. در جريان اين ديدار اين دختر جوان اطلاع مي يابد كه هلن مجسمه اي از كعبه ساخته كه 12 مرد روحاني سوار بر شتر در اطراف آن حضور دارند. اين مجسمه در محيط زندگي روستايي هلن كه مسيحي نشين است، باعث ايجاد خشم در دل اهالي مي شود و وقايعي را ايجاد مي كند.

آثول فوگارد كه از نمايشنامه نويسان مشهور جهان به شمار مي رود، در اين اثر نگاهي عارفانه و لطيف به فعاليت زني هنرمند دارد و از زبان او به طرفداري از مكه و كعبه مي پردازد.

اين نمايشنامه بر اساس زندگي واقعي زني به نام هلن شكل مي گيرد كه ساكن آفريقاي جنوبي بوده است و فوگارد وقتي به صورت تصادفي از اين منطقه عبور مي كند با شرح زندگي اين زن آشنا مي شود. وي همان زني است كه در داستان شخصيت السا را ايفا مي كند و فوگارد از ذكر نام اصلي اين زن خودداري كرده است. داستان در اصل از زبان اين زن بيان مي شود.



در تئاتر تلويزيوني " جاده اي به سوي كعبه " كه در قالب يك قسمت 120 دقيقه اي ارايه خواهد شد؛ ثريا قاسمي، هرمز هدايت و شهره سلطاني به عنوان بازيگر ايفاي نقش مي كنند. احمد آسوده به عنوان طراح و تهيه كننده، خسرو خورشيدي در مقام طراح صحنه و لباس و مجسمه نمايش، فريدالدين نيك جو در سمت مدير توليد و برنامه ريزي، عليرضا تاج فر به عنوان كارگردان تلويزيوني و محمد شعشعي به عنوان مدير برنامه در زمينه توليد همكاري مي كنند.

اين تله تئاتر به همت گروه ادب و هنر شبكه چهار سيما توليد مي شود.