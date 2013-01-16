هنر تاثیرگذارترین وسیله ارتباطی/بررسی نیازهای اساسی انسان در تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن نژاد صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه دهمین جشنواره سراسری تاتئر بسیج کشور در محل امامزاده یحیی(ع) سمنان ضمن بیان اینکه اساس و مناسبات یک کشور را می‌توان در فرهنگ آن کشور جستجو کرد افزود: هنر یک راه منطقی و اساسی برای شناخته شدن و گفت‌وگو با جامعه جهانی است و درست به همین دلیل است که جوامع پیشرفته تا این حد به فرهنگ و هنر بها می دهند.

وی افزود: تئاتر در میان هنرهای دیگر ویژگی های تاثیرگذار خاصی دارد که برای همه روشن شده است.

مسئله تئاتر، مسئله انسان و نیازهای اساسی انسان است

حسن نژاد با اشاره به اینکه مسئله تئاتر، مسئله انسان و نیازهای اساسی انسان است اظهار داشت: باید بدانیم که مسائل انسانی، مخصوص یک قوم و یک نژاد نیست بلکه یک مفهوم مشترک بین همه ملت‌ها است و زبان مستقیم تئاتر می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی بین فرهنگ‌ها و انسان‌های مختلف، ایجاد وفاق و دوستی کند.

جانشین بسیج هنرمندان کشور گفت: رهبر فرزانه انقلاب مسیر و اهداف را مشخص کرده اند و هنرمندان باید برای تحقق این اهداف در جامعه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب مهمترین نیازها و مباحث جامعه را مطرح کرده اند تصریح کرد: هنرمندان نباید در عمل و فرهنگ سازی از این توصیه ها عقب بمانند.

فعالیت بسیج هنرمندان سراسر کشور در 10 رشته هنری

حسن نژاد توجه به متن و نمایش برای تحقق اهداف انقلاب را مورد تاکید قرار داد و افزود: تئاتر مخاطب خاص و محدود دارد و ستادهای استانی باید تلاش کنند تا تئاتر در سبد فرهنگی خانواده ها قرار گیرد.

جانشین بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه در حال حاضر بسیج هنرمندان در استانهای کشور به طور میانگین در 10 رشته فعال است، افزود: در نظر است تا پایان سال 92 فعالیت این بسیج در 14 رشته فعالیت جشنواره ای و استانی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیج هنرمندان هم اکنون سالانه در سه رشته فعالیت جشنواره ای دارد که جشنواره ادبیات داستانی مهرماه امسال در استان گلستان برگزار شد، گفت: 33 هزار هنرمند در سازمان بسیج هنرمندان ساماندهی شده اند.

افزایش شمار گروه های شرکت کننده از جمله ویژگی بارز دهمین جشنواره تاتر بسیج کشور

حسن نژاد با اشاره به ویژگی های دهمین جشنواره تاتر بسیج کشور گفت: افزایش شمار گروه های شرکت کننده و نیز افزودن بخش کودک و نوجوان از ویژگی های این دوره از جشنواره است.

جانشین بسیج هنرمندان کشور افزود: بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، قصص قرآن، تاریخ اسلام، مفاخر جهان اسلام و مضامین آئینی اجتماعی از موضوعات دارای اولویت در بررسی آثار نمایشی بوده است.

وی گفت: گروه های شرکت کننده در استان ها که بیش از 740 گروه است تا قبل از شرکت در این جشنواره دو هزار و 100 نمایش را در قالب جشنواره استانی اجرا کرده اند.

استان سمنان دومین استان کشور از لحاظ تعداد شهدا و رزمنده ها نسبت به جمعیت است

فرمانده سپاه قائم(عج) استان سمنان با بیان اینکه این استان دارای مردم ولایت مدار و شهید پرور است، گفت: این استان از لحاظ تعداد شهدا و رزمنده ها نسبت به جمعیت، به عنوان دومین استان کشور به حساب می آید.

سردار علی استاد حسینی ضمن اشاره به اینکه ارزش های اسلامی و راه و روش زندگی را می توان در قالب هنر نشان داد اظهار داشت: متاسفانه در برخی از موارد دیده می شود که هنر و هنرمندان در مسیر ارزش ها قرا نگرفته اند.

وی تاثیر هنر به خصوص هنر تئاتررا بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: هنرمندان در این عرصه الگویی برای مرم هستند.

باید به فرهنگ اصیل خودمان بر گردیم

استاد حسینی ضمن تاکید بر اینکه ما باید به فرهنگ اصیل خودمان بر گردیم و زندگی شهدا را به روی صحنه بیاوریم افزود: اگر در این مسیر نباشیم دیگر کار هنر انجام ندادیم.

فرمانده سپاه قائم(عج) استان سمنان با بیان اینکه برخی ابتذال را به جای هنر و فرهنگ ارائه می دهند، گفت: زندگی بسیاری از شهدا می تواند به عنوان اثر هنری ارائه شود.

ارائه ارزش های انقلاب اسلامی در قالب هنر

وی جشنواره تئاتر بسیج را از کارهای خوب و ماندگار دانست و اظهار داشت: در قالب هنر می توان ارزش های انقلاب اسلامی و راه و روش زندگی در مسیر ارزش ها را به جامعه نشان داد.

استاد حسینی افزود: باید برگزاری چنین جشنواره هایی تاثیر به سزایی را در جامعه بگذارد و اگر این جشنواره ها تاثیری بر نسل جوان و انتقال پیام شهدا که بزرگترین حماسه آفرینان هستند نداشته باشد یک کار بیهوده انجام شده است.

آغاز جشنواره سراسری بسیج در استان سمنان



مسئول بسیج هنرمندان استان سمنان نیز در این مراسم گفت: جشنواره تئاتر بسیج کشور در چهار بخش صحنه ای، خیابانی، کودک و نوجوان و عروسکی در شهرهای سمنان، مهدیشهر و شاهرود به مدت چهار روز برگزار می شود.

محمد نوروزیان با بیان اینکه 34 اثر نمایشی استان ها در دهمین جشنواره تئاتر بسیج کشور به روی صحنه می رود، افزود: از این تعداد نمایش 14 گروه در بخش صحنه ای، 10 گروه در بخش خیابانی و 11 گروه در بخش کودک و نوجوان و عروسکی از 18 استان کشور کارهای خود را ارائه می کنند.

حضور 300 هنرمند در قالب گروهای هنری از سراسر کشور در استان سمنان



وی گفت: 300 هنرمند در قالب گروهای هنری از سراسر کشور در این جشنواره مشارکت دارند.

نوروزیان حمایت از هنر متعهد و در خدمت دین و انقلاب را از اهداف دهمین جشنواره تئاتر بسیج برشمرد و گفت: تئاتر یکی از مهمترین هنرهایی است که با مخاطب خود ارتباط مستقیم دارد و از اثرگذاری بالایی برخوردار است.

مسئول بسیج هنرمندان استان سمنان گفت: این جشنواره با موضوعات مختلف از جمله دفاع مقدس، ایثار و شهادت، بیداری اسلامی و اجتماعی با دید فرهنگی و طنز برگزار می شود.

در آیین افتتاحیه این جشنواره که مسئولان استان سمنان حضور داشتند هنرمندان و شرکت کنندگان با نثار شاخه های گل بر مزار شهدا یاد این هنرمندان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

نمایش خیابانی یوسف در صحن امام زاده یحیی ابن موسی(ع) اجرا شد

کارگردان تئاتر خیابانی یوسف در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: نمایش یوسف توسط گروه تئاتر "ایلیا" از بوشهر در این جشنواره حاضر شده است.

محمد مظفری، بازیگران این تئاتر را، فرانک بلورزاده، محمد مظفری و میثم بشکوه نام برد و اظهار داشت: مشاور کارگردان این تائتر مرتضی قائدپوری، دستیار کارگردان درنا همتی، مدیر صحنه و موسیقی اسماعیل احمدی، مدیر تدارکات و گروه سنج و دمام احمد شیخ ذاکر و دمام حسین خدری هستند.

سرپرست گروه تئاتر ایلیا در خصوص تئاتر یوسف گفت: ننه یوسف مادر رزمنده شهید مفقود الاثری است که سال ها پس از شهادت پسرش هنوز منتظر بازگشت بدن فرزند شهیدش به وطن و ساخت مزاری برای او است.

نویسنده و کارگردان تئاتر یوسف، با اشاره به گوشه ای از قصه این تئاتر، تصریح کرد: از همین روست که وقتی ننه یوسف خبردار می شود قرار است گروه تفحص شهدا به منطقه عملیاتی کربلای چهار و محل شهادت پسرش اعزام شود خواستار اعزام با گروه تفحص به منطقه عملیاتی می شود که این در خواست البته با مخالفت مسئولین گروه تفحص روبر می گردد.