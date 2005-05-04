مفاخر ايران در شبكه اول سيما معرفي مي شود

"محمد مهدي طباطبايي نژاد " مديرگروه فرهنگ ، تاريخ وهنر شبكه اول سيما درگفت وگو با خبرنگار تلويزيوني خبرگزاري "مهر" درباره فعاليت هاي اين گروه در امسال گفت : ما برنامه مفاخر ايران را داريم كه به زندگي نامه 26 نفر از شخصيت هاي فرهنگي وهنري تاريخ ايران مي پردازد.

وي افزود: اين برنامه درمرحله توليد است و اولين قسمت آن درباره علامه آشتياني است.

طباطبايي نژاد گفت: مجموعه "دركنار فراعنه " نيز مراحل انتهايي تحقيق و نگارش را سپري مي كند. اين مجموعه از زمان خروج شاه ازايران تا زمان مرگ وي را مي پردازد و رويكردي به اين بخش ازتاريخ دارد. البته بايد اشاره كنم كه بخشي از اين كاركرد درخارج از ايران تصويربرداري مي شود .

وي در ادامه با اشاره به برنامه " اين است ايران " گفت : اين برنامه به معرفي بخش هاي مختلف ايران مي پردازد. البته ما سري جديد برنامه "طلوع ماه " ، تاريخ تحليلي و تطبيقي انقلاب هاي جهان، انتخابات افغانستان و... را در دست توليد داريم .

عودباشي

