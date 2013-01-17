حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار صبا با فجر سپاسی با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: بازی روی چمن مصنوعی تبعات بد زیادی دارد. تمام تیم‌های لیگ به جز داماش و فجر روی چمن طبیعی بازی می‌کنند و به چمن مصنوعی عادت ندارند. متاسفانه ما هم باید این هفته در زمین پلاستیکی فجر بازی کنیم.

وی درباره اینکه مربیان و بازیکنان فجر هم از بازی در این زمین ناراضی هستند، تاکید کرد: ناراحتی و نارضایتی فجری‌ها صوری است تا افکار عمومی را با خود همراه کنند. آنها نمی‌توانند سر دیگران با این حرف‌ها کلاه بگذارند! برای مسئولان باشگاه فجر کاری ندارد زمین حافظیه را بگیرند چون من خودم هم بارها شاهد بودم تیم‌های برق و فجر خوب پشتیبانی می‌شوند.

نجاتی ادامه داد: فجری‌ها خودشان اصرار دارند روی چمن مصنوعی بازی کنند چون از بازی در این زمین منفعت می‌برند و امتیازات زیادی را از این طریق به دست آورده‌اند. به هر حال ما هم به همین دلیل مجبور شدیم دو روز روی چمن مصنوعی تمرین کنیم تا برای بازی با فجر آماده باشیم.

سرپرست تیم فوتبال صبا همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود در کنار گذاشتن محسن بیات بازیکن صبا از صمد مرفاوی حمایت نکرده است، گفت: بحث من مرفاوی یا شخص خاصی نیست. اگر بازیکنی مورد و مشکلی دارد، سرمربی باید با دلایل محکم و مکتوب آنها را اعلام کند نه اینکه به خاطر یک مصاحبه آن بازیکن را معلق کند و باشگاه هم موظف شود تمام حق و حقوق آن بازیکن را بدهد.

وی در پایان تصریح کرد: نمی‌شود باشگاه به یک بازیکن 400، 500 میلیون تومان بدهد و همان بازیکن با تصمیم کادر فنی بخورد و بخوابد! اینکه بازیکن به خاطر یک کلام مصاحبه از باشگاه اخراج شود کار درستی نیست.

تیم فوتبال صبا روز جمعه در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در شیراز میهمان فجر سپاسی است.