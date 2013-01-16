بهره برداری از سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه تهران-پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در زمان سفر، یکپارچگی و سازگاری سامانه های پرداخت عوارض در سطح کشور که رانندگان خودروهای کشور می توانند با تهیه برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض و نصب آن پشت شیشه خودروی خود از مزایای آن برخوردار شوند.

بنابراین گزارش رانندگانی که مایل به تهیه برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض هستند می توانند علاوه بر دریافت برچسب از محل عوارضی مجهز به این سیستم، شعب منتخب بانک مسکن و یا به نشانی اینترنتی WWW.MASKAN-AVAREZI.IR مراجعه کنند.

همچنین در آینده نزدیک امکان تهیه این برچسب از دفاتر خدمات پیشخوان دولت در سراسر کشور نیز وجود خواهد داشت.

هزینه اولیه تهیه برچسب پرداخت الکترونیکی تنها یک بار از متقاضی دریافت می شود و قابلیت شارژ آن به دفعات امکان پذیر است.

حذف پرداخت پول نقد و امکان مدیریت تعداد عبور و پرداخت ها با مشاهده تراکنش های مرتبط از طریق درگاه اینترنت از جمله مزایای این طرح است.

هر برچسب دارای یک شماره شناسایی می باشد که به عنوان شناسه یکتا جهت اعمال تغییرات یا شارژ برچسب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت عدم وجود شارژ کافی رانندگان می توانند تا 24ساعت پس از عبور از آزادراه نسبت به شارژ و تکمیل میزان اعتبار برچسب اقدام نمایند.

با ورود خودروهای دارای «برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض » به خطوط اختصاصی این سامانه در ایستگاه‌های عوارضی کشور ، تجهیزات مرتبط نصب شده در خطوط عوارضی ، با قرائت شناسه برچسب ، اطلاعات لازم را به مرکز کنترل و سرور مرکزی سامانه ارسال کرده و مبلغ عوارض متناسب با نوع خودرو از حساب پیش پرداخت برچسب کسر می شود.

پلاک خودروهایی که فاقد «برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض» بوده و یا برچسب آنها فاقد اعتبار کافی باشد ثبت و جریمه قانونی برای آنها صادر خواهد شد.