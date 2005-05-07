مخالفت شهرداري تهران با حسابرسي يك دروغ بزرگ است // افرادي كه هزينه هاي 20ميلياردي دارند از حسابرسي مي ترسند

مهندس امير رضا واعظ آشتياني با اشاره به مطالبي كه اخيرا از سوي برخي از مسوولان دولتي در ارتباط با مخالفت شهرداري تهران با انجام حسابرسي عنوان شد، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت : واقعا جاي تاسف دارد، يك فرد مطالبي را مطرح مي كند كه نه تنها وجاهت اخلاقي كه وجاهت قانوني هم براي طرح چنين مسائلي ندارد.

وي توضيح داد: وقتي يك شخص به مسائل اشراف و آگاهي ندارد ، چرا مطالبي را طرح مي كند كه باعث نوعي فرافكني در جامعه مي شود ، زيرا شوراي شهر و شهرداري تهران نسبت به تمام امور و مسائل شهري واقف بوده و تنگناها را مي شناسد.

آشتياني با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم بايد هرچه سريع تر تكليف شوراهاي شهر را مشخص كند، افزود: ما انتظار داريم تكليف شوراهاي شهر در مقابل دولت و تعارضات قانوني كه وجود دارد مشخص شود. زيرا مي بايست بدانيم شهرداري بايد پاسخگوي وزارت كشور باشد يا شوراي شهر و اينكه اگر شوراها منتخب مردم هستند نقش وزارت كشور در اين بين چيست.

خزانه دار شوراي شهر تهران افزود: مطمئن باشيد شوراي شهر از شهرداري در خصوص نحوه عملكردش گزارش و پاسخ خواهد خواست ، زيرا شوراي شهر با هيچ گروه و تشكيلاتي عهد اخوت نبسته است.

وي افزود: شوراي شهر تهران در طول دو سال گذشته همواره تلاش كرده در مقابل تشنجات سازمان يافته قرار نگيرد و در آرامش به كار و خدمت به مردم ادامه دهد و قطعا مردم نيز فرق بين خادم و كسي كه به دنبال بازي هاي سياسي است را مي فهمند.

آشتياني با اشاره به اظهارات مسوولان دولتي مبني بر كمبود اتوبوس هاي شركت واحد گفت : طرح چنين مسائلي بدون آگاهي از واقعيت، افتخار نيست. چون همواره از سوي بدنه دولت طي دو سال گذشته مقاومت هايي در جهت محدود كردن برنامه ها و اقدامات شوراي شهر و شهرداري شاهد بوده ايم.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در عين حال به افزايش تعداد اتوبوسهاي شركت واحد در دوره مديريت جديد شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: زماني كه مديريت جديد، شهرداري را تحويل گرفت فقط 4500 دستگاه اتوبوس در شركت واحد بود كه حدود 9 درصد آنها همواره به دليل فرسوده بودن در پاركينگ خوابيده بودند.

وي گفت: در حال حاضر بيش از 6500 دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسراني شركت واحد تهران مشغول جابجايي شهروندان است كه ضريب توقف آنها در پاركينگ ها كمتر از 5 درصد است كه البته آنها هم از اتوبوسهاي فرسوده هستند.

آشتياني با اشاره به اين آمار و ارقام تصريح كرد: بنابراين امروز كساني براي پاسخگويي به مردم وارد صحنه مي شوند كه هيچ اطلاعاتي از مسائل شهر ندارند و فقط به دنبال فرا افكني بوده و اعتقادي به خدمت براي مردم و اهداف عاليه نظام ندارند.

خزانه دار شوراي شهر تهران گفت: آنها مطمئن باشند گزارش عملكردمان را به مردم ارايه داده و مي دهيم ، اما اگر لازم باشد به مردم خواهيم گفت چه كساني براي متشنج كردن فضاي جامعه به طرح چنين مسائلي مي پردازند.

وي با تاكيد مجدد بر آمادگي شهرداري و شوراي شهر تهران براي ارايه حسابرسي از نحوه هزينه ها افزود: ما هيچ گاه در مقابل حسابرسي عكس العمل منفي نداشته و نداريم ، زيرا معتقديم كساني بايد از اين كار شانه خالي كنند كه هزينه هاي 20 ميليارد توماني براي ساختمان هاي سازمان ها يا دفاتر كار خود خرج مي كنند .

خزانه دار شوراي شهر تهران با تاكيد بر انجام حسابرسي از سازمانها و دستگاههاي مختلف براي شفاف تر شدن نحوه هزينه هاي صورت گرفته، اظهار داشت: شهرداري تهران همچون دوره گذشته پول بيت المال را صرف هزينه هاي انتخاباتي برخي از افراد نكرده كه امروز از انجام حسابرسي ترس و واهمه اي داشته باشد.

آشتياني طرح مخالفت شهرداري تهران با انجام حسابرسي را يك دروغ بزرگ خواند و تصريح كرد: آنها كه به صورت كلي مباحثي همچون كمك يك ميليارد و500 ميليون دلاري دولت به شهرداري تهران براي حمل و نقل عمومي را مطرح مي كنند، بهتر است از كلي گويي پرهيز كرده و به تشريح ريز كمك ها بپردازند و بگويند اين مبالغ در چه سالهايي و به چه طريق صورت گرفته است.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: مسوولاني كه به طرح اين قبيل كلي گويي ها مي پردازند، بهتر است درآمدهايي كه از محل توليد خودرو نصيب دولت شده را اعلام كنند و سپس تحليلي از عوارض ناشي از توليد بي رويه خودرو در كشور ارايه دهند تا مردم بدانند دولت در جهت تخريب حمل و نقل همگاني گام برداشته يا به اين بخش كمك كرده است.