26 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهار داشت: تاکنون مبلغ 55 هزارو 420 میلیون ریال برای این طرح ها هزینه شده است.

وی گفت: منبع آب آشامیدنی، اجرای شبکه توزیع آب، اجرای شبکه برق و روشنایی، آسفالت گرم، زیر سازی، تسطیح زمین و اجرای پل از جمله این طرح ها به شمار می روند.

وی افزود: این طرح ها در شهرک های صنعتی زاهدان میرجاوه، کامبوزیا، ایرانشهر، سراوان، خاش کنارک، سرباز، نیکشهر، چابهار و نواحی صنعتی نصرت آباد، دلگان، هیرمند، بنجار، ادیمی و نوک آباد اجرا شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: هم اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در استان مستقر هستند.

وی گفت: این شهرک ها و نواحی گستره چهار هزارو 343 هکتار را به خود اختصاص داده اند.