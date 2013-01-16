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۲۷ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

در سیستان و بلوچستان/

26 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی دهه فجر به بهره برداری می رسد

26 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی دهه فجر به بهره برداری می رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: 26 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی استان دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهار داشت: تاکنون مبلغ 55 هزارو 420 میلیون ریال برای این طرح ها هزینه شده است.

وی گفت: منبع آب آشامیدنی، اجرای شبکه توزیع آب، اجرای شبکه برق و روشنایی، آسفالت گرم، زیر سازی، تسطیح زمین و اجرای پل از جمله این طرح ها به شمار می روند.

وی افزود: این طرح ها در شهرک های صنعتی زاهدان میرجاوه، کامبوزیا، ایرانشهر، سراوان، خاش کنارک، سرباز، نیکشهر، چابهار و نواحی صنعتی نصرت آباد، دلگان، هیرمند، بنجار، ادیمی و نوک آباد اجرا شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: هم اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در استان مستقر هستند.

وی گفت: این شهرک ها و نواحی گستره چهار هزارو 343 هکتار را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1792845

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