اعطای 100 هزار فقره وام به مددجویان/250 هزار کودک نیازمند تغذیه رایگان

علی محمد ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نیازسنجیهای انجام شده در مناطق محروم 650 هزار خانوار زندگی می کنند که در سال جاری 40 هزار خانوار تحت پوشش در حوادث و بلایای طبیعی دچار آسیب شدند.

وی با اشاره به اینکه تمامی آمارهای کمیته امداد مربوط به شش ماهه ابتدای سال است، تاکید کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری 340 هزار خانوار برای برخورداری از بیمه اجتماعی معرفی شدند و همچنین 140 هزار روستایی و 200 هزار شهری نیز از طریق هدفمندی یارانه‌ها بیمه شده‌اند.

به گفته وی ، در مجموع یک میلیون و 550 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش در شش ماهه امسال تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: از دیگر اقدامات این نهاد ارائه تسهیلات برای جوانان تحت پوشش است بطوریکه طی مدت عنوان شده در سال جاری دو هزار و 500 نفر از خدمت سربازی معاف شده اند.

ذوالفقاری از پشت نوبت بودن 250 هزار کودک به منظور استفاده از تغذیه رایگان خبر داد و افزود: در سال جاری طرح رفع سوء تغذیه برای 54 هزار و 300 نفر از کودکان زیر شش سال اجرایی شد اما همچنان 250 هزار نفر از این کودکان برای بهره‌ مندی از طرح رفع سوء تغذیه پشت نوبت هستند.