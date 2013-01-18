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۲۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

اعطای 100 هزار فقره وام به مددجویان/250 هزار کودک نیازمند تغذیه رایگان

اعطای 100 هزار فقره وام به مددجویان/250 هزار کودک نیازمند تغذیه رایگان

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از اعطای 100 هزار فقره وام به مددجویان طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: 650 هزار خانوار در مناطق محروم تحت پوشش کمیته امداد هستند.

علی محمد ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نیازسنجیهای انجام شده در مناطق محروم 650 هزار خانوار زندگی می کنند که در سال جاری 40 هزار خانوار تحت پوشش در حوادث و بلایای طبیعی دچار آسیب شدند.

 وی با اشاره به اینکه تمامی آمارهای کمیته امداد مربوط به شش ماهه ابتدای سال است، تاکید کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری 340 هزار خانوار برای برخورداری از بیمه اجتماعی معرفی شدند و همچنین 140 هزار روستایی و 200 هزار شهری نیز از طریق هدفمندی یارانه‌ها بیمه شده‌اند.
 
به گفته وی ، در مجموع یک میلیون و 550 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش در شش ماهه امسال تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.
 
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: از دیگر اقدامات این نهاد ارائه تسهیلات برای جوانان تحت پوشش است بطوریکه طی مدت عنوان شده در سال جاری دو هزار و 500 نفر از خدمت سربازی معاف شده اند.
 
ذوالفقاری از پشت نوبت بودن 250 هزار کودک به منظور استفاده از تغذیه رایگان خبر داد و افزود: در سال جاری طرح رفع سوء تغذیه برای 54 هزار و 300 نفر از کودکان زیر شش سال اجرایی شد اما همچنان 250 هزار نفر از این کودکان برای بهره‌ مندی از طرح رفع سوء تغذیه پشت نوبت هستند.
کد مطلب 1792877

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