به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد ماهان سپاهان که در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت کرده و مقام چهارم در این مسابقات را به دست آورده بود، این بار با سرمربیگری فرهاد شیرانی و مشاوره رسول جزینی سرمربی موقت تیم ملی کشتی فرنگی، تیم خود را وارد مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس کرد.
همچنین قاسمی سرپرست تیم کشتی فرنگی فولاد ماهان و فرامرز خوراسگانی، محسن انصاری فر و رییسی در کادر فنی این تیم حضور دارند.
با توجه به اختلافات به وجود آمده بین تیم فولاد ماهان سپاهان و ثامن الحجج سبزوار و کناره گیری تیم ثامن از دور مسابقات، تیم ماهان در این دوره از مسابقات با 5 حریف دیگر خود به رقابت می پردازد.
اسامی کشتیگیران این تیم در لیگ برتر به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: محسن حاجی پور – محمد فقیری
60 کیلوگرم: حمید زارع – هادی اسکندری (جوانان)
66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد – علی محمدی
74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده – هادی علیزاده پورنیا – پیام بویری
84 کیلوگرم: طالب نعمت پور – سامان طهماسبی
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ
120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده
بر اساس گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه جدید دور رفت این مسابقات برای تیم فولاد ماهان سپاهان به شرح زیر می باشد:
هفته اول:
پنجشنبه 28/10/91 :
فولاد ماهان سپاهان اصفهان- هیأت کشتی فارس (میزبان اصفهان)
هفته دوم:
پنجشنبه 24/12/91:
فولاد ماهان سپاهان اصفهان- استراحت
هفته سوم:
پنجشنبه 22/1/92
پرسپولیس تهران- فولاد ماهان سپاهان (تهران)
هفته چهارم:
پنجشنبه 12/2/92
صبای قم – فولاد ماهان سپاهان اصفهان (میزبان قم)
هفته پنجم:
پنجشنبه 19/2/92
فوالاد ماهان سپاهان- هیأت کشتی خوزستان (میزبان اصفهان)
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