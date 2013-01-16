به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد ماهان سپاهان که در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت کرده و مقام چهارم در این مسابقات را به دست آورده بود، این بار با سرمربیگری فرهاد شیرانی و مشاوره رسول جزینی سرمربی موقت تیم ملی کشتی فرنگی، تیم خود را وارد مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس کرد.

همچنین قاسمی سرپرست تیم کشتی فرنگی فولاد ماهان و فرامرز خوراسگانی، محسن انصاری فر و رییسی در کادر فنی این تیم حضور دارند.

با توجه به اختلافات به وجود آمده بین تیم فولاد ماهان سپاهان و ثامن الحجج سبزوار و کناره گیری تیم ثامن از دور مسابقات، تیم ماهان در این دوره از مسابقات با 5 حریف دیگر خود به رقابت می پردازد.

اسامی کشتی‌گیران این تیم در لیگ برتر به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محسن حاجی پور – محمد فقیری

60 کیلوگرم: حمید زارع – هادی اسکندری (جوانان)

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد – علی محمدی

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده – هادی علیزاده پورنیا – پیام بویری

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور – سامان طهماسبی

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ

120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده

بر اساس گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه جدید دور رفت این مسابقات برای تیم فولاد ماهان سپاهان به شرح زیر می باشد:

هفته اول:

پنج‌شنبه 28/10/91 :

فولاد ماهان سپاهان اصفهان- هیأت کشتی فارس (میزبان اصفهان)

هفته دوم:

پنج‌شنبه 24/12/91:

فولاد ماهان سپاهان اصفهان- استراحت

هفته سوم:

پنج‌شنبه 22/1/92

پرسپولیس تهران- فولاد ماهان سپاهان (تهران)

هفته چهارم:

پنج‌شنبه 12/2/92

صبای قم – فولاد ماهان سپاهان اصفهان (میزبان قم)

هفته پنجم:

پنج‌شنبه 19/2/92

فوالاد ماهان سپاهان- هیأت کشتی خوزستان (میزبان اصفهان)