پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود 300 دستگاه اتوبوس دو کابین تا پایان امسال به ناوگان اتوبوسرانی گفت: بی آر تی پایانه خاروان به ترمینال جنوب تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از بی آرتی خاوران تا پایان سال

وی ادامه داد: فعالیتهای عمرانی این خط آغاز شده و امیدورایم بتوانیم در دهه فجر و جشن های پیروزی انقلاب اسلامی اتوبوسهایی را که تازه وارد ناوگان می شود در این خط به کار گیریم.

مدیرعامل شرکت واحد اضافه کرد: ورود این 300 دستگاه اتوبوس دو کابین که روزانه هر دستگاه 1800تا 200 نفر را جابجا می کنند می تواند تا 600هزار نفر به ظرفیت حمل ونقل عمومی اضافه کند اما بخشی از آنها جایگزین اتوبوس های از رده خارج می شود و در کل به طور متوسط 200تا 300هزار نفر به ظرفیت جابجایی ناوگان اتوبوسرانی افزوده خواهد شد.

سنندجی با اشاره به اینکه با ورود اتوبوسهای جدید خط یک و چهار بی آر تی تقویت خواهند شد گفت: مسافران خط 4(بزرگراه چمران) بسیار بیشتر شده و نیاز به افزایش اتوبوس در این خط داریم.

پایان فعالیت مطالعاتی بی آر تی صدر

مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به احداث خط بی آر تی خیابان صدر پس از اتمام پروژه صدر-نیایش گفت: فعالیتهای مطالعاتی خط تندرو صدر به اتمام رسیده و همزمان با بهره برداری از این پروژه آعاز به کار می کند و همانند سایر خطوط بی آرتی با 50 دستگاه به مسافران خدمات رسانی می کنند.

به گفته سنندجی، این خط یکی از خطوط شرقی –غربی است که از اتوبان صدر به میدان پونک خواهد رفت.

تکمیل ستون فقرات اتوبوسرانی با تکمیل خطوط بی آر تی

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی خطوط اتوبوسرانی و حذف خطوط اضافه گفت: راه اندازی خطوط بی آر تی در راستای اصلاح ناوگان اتوبوسرانی است و در صورت تکمیل خط 8 و9 ستون فقرات ناوگان که راه اندازی و تکمیل خطوط بی آر تی است شکل می گیرد.

افزایش درآمد اتوبوسرانی از محل دریافت بلیت

سنندجی در پاسخ به این پرسش که چرا با تحت پوشش قر گرفتن ایستگاهها به دستگاه کارت خوان هنوز برخی از مسافران به طور نقدی هزینه ها را پرداخت می کنند و تکلیف این پولها چه می شود گفت: ما از مسافران درخواست می کنیم که پول نقدی نپردازند و کارت بزنند اما مشکلی در خصوص نظارت بر میزان پولهای پرداخت شده از مسافران نداریم زیرا به ازای پولهای دریافت شده کارت زده می شود و مبلغ کلی آن مشخص است.

وی ادامه داد: کارتهای بلیت اتوبوسها دردکه های مطبوعاتی، مبادی وردی خطوط بی آر تی و میادین مهم شهرفروخته می شود و در دسترس تمامی شهروندان است.

مدیر عامل شرکت واحد اضافه کرد: در آمد اتوبوسرانی در بخش دریافت بلیت قابل مقایسه با گذشته نیست و به شدت افزایش پیدا کرده است.

نظارت آن لاین بر شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی / لغو مجوز 7 شرکت خصوصی

سنندجی در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی شرکتهای خصوصی گفت: رتبه بندی شرکتها به صورت آنلاین است و مهمترین شاخص در این زمینه تخلفات و کیفیت خدمات رسانی است.

وی افزود: طی دو سال ونیم گذشته هفت شرکت لغو امتیاز شده و در حال حاضر شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی از 24 شرکت به 17 شرکت کاهش یافته است.

افزایش کمکهای بلاعوض به نوسازی مینی بوس های پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد از پیشنهاد افزایش کمکهای بلاعوض به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی خبر داد وگفت: با توجه به اینکه سازمان محیط زیست اعتباری در این خصوص پیش بینی نکرده است مدیریت شهری به شورا پیشنهاد داد تا مبلغ کمک بلاعوض خود را بیشتر کند تا تعداد بیشتری مینی بوس ها وارد چرخه نوسازی شوند.