واردات گوشت قرمز براي رضايت عده اي خاص صورت مي گيرد

عليرضا بابايي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به مبهم بودن مصوبه ممنوعيت واردات گوشت تصريح كرد: علي رغم تصويب ممنوعيت واردات گوشت در بودجه سال 84 و توسط مجلس شوراي اسلامي ، وزارت بازرگاني آمادگي خود را براي ثبت سفارش براي واردات گوشت از طريق بخش خصوصي اعلام كرده است .

وي ميزان توليد گوشت قرمز در كشوررا برابرمصرف آن دانست و گفت: سالانه حدود 800 هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد مي شود كه اين رقم معادل ميزان مصرف كه مطابق استاندارد جهاني است برآورد شده است .

بابايي با بيان اينكه گوشت قرمز براي رضايت عده اي خاص و نه تنظيم بازار اين محصول وارد كشور مي شود ، گفت: آيا واردات گوشت قرمز كه تا كنون انجام مي شده توانسته بازار اين محصول را تنظيم كند . علي رغم واردات اقلام اساسي اما خريد آنها توسط مردم در شرايط سختري و با قيمت بالاتري انجام مي شود .

وي قيمت تمام شده گوشت قرمز در كشور را كيلويي 3600 تومان ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه گوشت قرمز با قيمت كيلويي بيش از 4 تا 5 هزار تومان در بازار بفروش مي رسد .

بابايي در مورد افزايش قيمت گوشت طي ماههاي اخير تصريح كرد: طي ماه گذشته قيمت گوشت مقداركمي افزايش يافت ، اما درحال حاضر قيمت گوشت افزايشي نيافته است .

به گفته وي با انحلال شركت پشتيباني امور دام ، وظايف اين شركت مانند خريد تضميني به سازمان تعاون روستايي محول خواهد شد .

بابايي مشكلات پيش روي صنايع شير را موجب نگراني واحدهاي دامداري دانست و اظهار داشت: صنايع شير نيز اعلام كرده اند با توجه به عدم فروش حجم بالايي از شير خشك توليدي و در صورت عدم حمايت دولت از خريد شير دامداران خودداري خواهند كرد .