۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

مدير عامل شركت تعاوني دامداران صنعتي استان تهران در گفت و گو با "مهر"

واردات گوشت قرمز براي رضايت عده اي خاص صورت مي گيرد

مدير عامل شركت تعاوني دامداران صنعتي استان تهران گفت: واردات گوشت قرمز تنها براي رضايت عده اي خاص صورت مي گيرد نه تنظيم بازار.

عليرضا بابايي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به مبهم بودن مصوبه ممنوعيت واردات گوشت  تصريح كرد: علي رغم تصويب  ممنوعيت واردات گوشت  در بودجه سال 84 و توسط مجلس شوراي اسلامي ، وزارت بازرگاني آمادگي خود را براي ثبت سفارش براي واردات گوشت  از طريق بخش خصوصي اعلام كرده است .

وي ميزان توليد گوشت قرمز در كشوررا برابرمصرف آن دانست و گفت:  سالانه حدود 800 هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد مي شود كه اين رقم معادل ميزان مصرف كه مطابق استاندارد جهاني است  برآورد شده است .

بابايي  با بيان اينكه گوشت قرمز براي رضايت عده اي خاص و نه تنظيم بازار اين محصول  وارد كشور مي شود ، گفت: آيا واردات گوشت قرمز كه تا كنون انجام مي شده  توانسته بازار اين محصول را تنظيم كند . علي رغم واردات اقلام اساسي اما خريد آنها توسط مردم در شرايط سختري و با قيمت بالاتري انجام مي شود .

وي  قيمت تمام شده گوشت قرمز در كشور را كيلويي 3600 تومان ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه گوشت قرمز با قيمت  كيلويي بيش از  4 تا 5 هزار تومان در بازار بفروش مي رسد .

بابايي  در مورد افزايش قيمت گوشت طي ماههاي اخير  تصريح كرد:  طي ماه گذشته قيمت گوشت  مقداركمي افزايش يافت ، اما  درحال حاضر قيمت گوشت  افزايشي  نيافته است .

 به گفته وي با  انحلال شركت پشتيباني امور دام ، وظايف اين شركت مانند خريد تضميني به سازمان تعاون روستايي محول خواهد شد .

بابايي  مشكلات  پيش روي صنايع شير را موجب نگراني واحدهاي دامداري دانست و  اظهار داشت: صنايع شير نيز اعلام كرده اند با توجه به عدم فروش حجم بالايي از شير خشك توليدي و در صورت عدم حمايت دولت از خريد شير دامداران خودداري خواهند كرد .

 

