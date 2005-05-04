عنان خواستار كمك گروه زنان در اصلاحات سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازمركز اطلاعات سازمان ملل متحد، در راستاي نشستي كه ماه سپتامبردر سازمان ملل به منظور بررسي اصلاحات اين سازمان برگزارمي شود كوفي عنان اززنان وابسته به سازمان درخواست كرده است تا براي اعمال اصلاحات نظرات خود را ارائه دهند.

كوفي عنان با شركت سي امين گردهمايي سالانه زنان گفت: " ما علاقمنديم تا دراصلاحات سازمان ملل ازنظرات وپيشنهادات جمعيت زنان نيز استفاده كنيم."

جمعيت زنان مورد اشاره دبيركل سازمان ملل متشكل از زناني است كه در رده هاي سياسي مانند سفير، ديپلمات ، معاونان ارشد و خبرنگاران زن سازمان ملل فعاليت مي كنند.

عنان در اين نشست تصريح كرد كه پيشنهاداتي در ماه مارس به منظور ارائه آزادي هاي بيشتر به زنان منتشر شد.

دبيركل سازمان ملل در گزارش خود آورده است: يكي از وظايف اصلي سازمان ملل توجه خاص به سرنوشت انساني و تلاش براي اعمال حقوق بشر و اجراي قانون است.

وي در پايان نيز خاطر نشان كرد: " ما از توسعه و پيشرفت لذتي نخواهيم برد اگر امنيت نداشه باشيم، امنيت هم بدون وجود توسعه و پيشرفت لذتي ندارد و هر دوي اينها بدون حقوق بشر بي معنا نخواهد داشت."