به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و امکان عمومی، با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رمضانعلی حیدری خلیلی مشاور نظارت و برنامه ریزی معاون وزیر، اصغر امیرنیا مشاور عالی معاون وزیر و سرپرست اداره کل هنرهای تجسمی، حجت الاسلام سیف جمالی مشاور راهبردی معاون وزیر، ناصری نماینده فرهنگستان هنر، مجتبی موسوی نماینده شهرداری، جمالی نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و نماینده وزارت کشور در سالن کنفرانس معاونت هنری برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف با استقبال از شروع فعالیت دوره جدید این شورا بر ضرورت تقسیم کار و تفویض اختیارات این شورا به دلیل گستردگی و حجم زیاد کارها تایید کرده و مقرر شد صدور مجوز برای نصب مجسمه و یادمان در میادین و امکان عمومی با استفاده از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مختلف و متخصصان هنری و از طریق مجاری و کانال هایی که به تایید این شورا می رسد، صورت بگیرد.

حمید شاه آبادی در خاتمه این جلسه گفت: موضوع مجسمه و یادمان‌ها موضوعی است که به طور خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن مصوبی گذاشته و دوره ای هم در معاونت هنری فعالیتی صورت گرفته که البته منتج به نتیجه نشده و سال هاست که این بخش تعطیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما این بخش را احیا کردیم چرا که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تمام مجسمه‌ها و یادمان هایی که در امکان و معابر عمومی نصب می‌شوند، باید از این شورا مجوز بگیرند. در این جلسه بحث مفصلی صورت گرفت و دو کمیته تخصصی برای رسیدگی به این امور تعیین شدند.

شاه آبادی افزود: وقتی ما انتظار داریم که مجسمه ها و نمادها و یادمان ها به نوعی بیانگر فرهنگ و تمدن ما باشند، سیاست ها و اصول کلی ناظر بر مجسمه ها است باید به اطلاع همه کسانی که مجسمه می‌سازند و در این حوزه فعالیت می کنند، برسد. بنابراین کمیته تعیین سیاست های اصولی و کلی این حوزه به ریاست فرهنگستان هنر شکل گرفت.

معاون امور هنری بیان کرد: کمیته دوم، کمیته‎ تعیین و تحدید ضوابط ملی و مصادیق کلی است که تفویض اختیار می کند. امکان رسیدگی به همه مصادیق در چنین کمیته مرکزی وجود ندارد و باید بر اساس نظام موجود تفویض اختیار صورت بگیرد. به همین دلیل به کمک دستگاه های مختلف از حضور مراجع مختلف در سراسر کشور بهره می بریم تا هر مجموعه ای که به دنبال مجوز است، در همان استان خودش موفق به اخذ مجوز شود و فقط موارد محدود و خاصی به این شورا ارجاع داده شود.

وی خاطرنشان کرد: ما کمترین مسئله را در این حوزه داریم اما از اول سال 92 همه یادمان ها و مجسمه هایی که در میادین و معابر عمومی نصب می شوند باید بر اساس مجوزی باشند که این شورا صادر می کند و یا بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته از این شورا باشد.

شاه آبادی در خصوص معیارهای این شورا گفت: ماموریت اصلی همین است که تمام یادمان ها و نمادها معرف فرهنگ دینی و بومی ما باشد. یعنی سیاست کلی این است که انتقال دهنده پیام ارزشی فرهنگ دینی ما باشد. اما کمیته ای برای تعیین سیاست های کلی تعیین شد که ظرف یک ماه آینده این سیاست ها را اجرایی کند.