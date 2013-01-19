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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

اهالی موسیقی در خیابان!

شهرداری دفتر شماره دو خانه موسیقی را تخلیه کرد

شهرداری دفتر شماره دو خانه موسیقی را تخلیه کرد

شهرداری منطقه 11 تهران ساعتی پیش دفتر شماره دو خانه موسیقی را به دلیل عدم تمدید قرارداد تخلیه کرد.

حمیدرضا عاطفی معاون اجرایی خانه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر،گفت: با حضور 30 نفر از عوامل شهرداری منطقه 11 تهران در دفتر شماره دوم خانه موسیقی، آنها اقدام به تخلیه اسباب و اثاثیه این خانه کردند.

وی در ادامه درباره دلیل این اقدام گفت: به دلیل عدم تمدید قرارداد و مالکیت این ملک توسط شهرداری، این اقدام انجام شد. این درحالی است که شهرداری منطقه 11 روز چهارشنبه به خانه موسیقی اعلام کرده بود که این خانه را تخلیه کنند اما فرصت لازم برای بررسی به خانه موسیقی داده نشد.

عاطفی در پایان افزود: تخلیه دفتر شماره دوم خانه موسیقی در حالی صورت گرفت که اعضای کانون خوانندگان موسیقی کلاسیک و کانون خوانندگان سنتی جلسه داشتند و اکنون کنار خیابان ایستاده‌اند.

این دفتر در خیابان صبای جنوبی، پایین‌تر از بیمارستان مدائن، نبش کوچه ماه، مجتمع آفتاب، طبقه دوم واقع شده است. 

کد مطلب 1792942

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