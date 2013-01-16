ایجاد اشتغال پایدار و مقاوم سازی روستاها در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا... قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز چهارشنبه در نشست مشورتی بخشداران استان با اشاره به کاهش زاد و ولد و رشد جمعیت در استان افزود: حرکت نمودار جمعیتی استان به سمت پیری تهدیدی جدی برای استان است که بخشداران به عنوان نمایندگان و مدیران ارشد دولت وظیفه دارند که برای حل این موذل چاره اندیشی و تدابیر لازم را بیاندیشند.

علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی نیز توجه به زیبا سازی و به سازی روستایی را عامل بازدارنده در روند روبه رشد مهاجرت روستاییان دانست و گفت: توانمند سازی جمعیت روستایی در حوزه های مختلف از نیاز های آنان است که ماندگاری جمعیت روستایی را در پی دارد.

کاهش 30 درصدی مقاوم سازی در استان مرکزی



معاون عمرانی استاندار مرکزی در این نشست گفت: در مجمع سالانه 90 میلیادر تومان اعتبار بین دهیاری های استان توزیع می شود که نظارت و چگونگی به انجام رساندن آن بر عهده بخشداران است که باید تمامی تلاش خود را بریا تقویت ابزارهای نظارتی بر هزینه کرد ان به کار گیرند.

هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه باید سالانه چهارهزار واحد مسکونی در روستاها مقاوم سازی شود افزود: به دلیل ناهماهنگی های قانونی این تعداد در سال جاری به 30 درصد کاهش یافته که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست مقرر شد بخشداران لیست پروژه های عمرانی را تا دو هفته آینده به استانداری ارائه داده تا برمبنای بودجه برای نهایی شدن این طرح ها هدف گذاری تا به مرحله اجرا درآیند.

در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد استان و دفتر امور روستایی استانداری با هدف ساماندهی اشتغال و توسعه روستایی امضاء شد.

در نشست امروز بخشداران استان در خصوص چگونگی نظارت بر عملکرد دهیاری ها اجرای طرح های عمرانی تسهیل در امورات اجرایی روستاها بحث تبادل نظر شد.